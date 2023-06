Descoberto um objeto comum da sua casa que rouba seu Wi-Fi todos os dias

Sinal fraco de Wi-Fi em casa? Um elemento inusitado do ambiente doméstico tem se revelado um verdadeiro vilão do sinal Wi-Fi, deixando muitas pessoas sem conexão em determinadas áreas da casa. Esta descoberta, embora surpreendente, oferece uma solução bastante simples para quem luta constantemente contra pontos cegos de Wi-Fi em seus lares.

As persianas metálicas em sua casa podem estar matando silenciosamente o sinal do Wi-Fi, diminuindo sua velocidade de conexão. Imagem: Misha Feshchak / unsplash.com

Melhore o sinal de Wi-Fi na sua casa

No conforto de nossas casas, costumamos desfrutar de um acesso ilimitado à Internet, explorando as maravilhas do mundo virtual, seja para trabalhar, estudar ou simplesmente para lazer. Contudo, você já parou para pensar que a instabilidade na conexão Wi-Fi, tão comum em alguns ambientes, pode ser causada por um objeto bastante comum e que raramente associaríamos a este problema? Este objeto é nada menos que as persianas metálicas, presentes em muitas residências.

Ao perceber que há uma área em sua casa onde o sinal Wi-Fi parece não funcionar de forma eficiente, uma possível solução para o problema pode estar nas janelas deste ambiente. Se nelas estiverem instaladas persianas de metal, eis aí o provável causador do inconveniente. E por que isso ocorre? A resposta é científica: o metal é capaz de absorver as ondas eletromagnéticas, que são a base do sinal Wi-Fi.

Essas ondas de rádio, essenciais para a transmissão de dados via Wi-Fi, são facilmente capturadas por elementos metálicos, prejudicando o alcance do sinal. Dessa forma, quando o roteador emite as ondas necessárias para a conexão, o metal presente nas persianas interfere, absorvendo-as. O resultado é um sinal que, em vez de alcançar seus dispositivos eletrônicos, é desperdiçado na interação com o metal.

Outros objetos

Este mesmo fenômeno acontece com outros elementos de metal em sua casa, incluindo portas, móveis, infraestrutura e até paredes que possuam algum tipo de estrutura metálica. Em resumo, quanto mais elementos de metal estiverem localizados entre seu roteador e o dispositivo com o qual você deseja se conectar, mais fraco será o sinal do Wi-Fi recebido pelo aparelho.

Diante disso, o que fazer para melhorar a qualidade do sinal de Wi-Fi em sua casa? A solução é relativamente simples: mudar o roteador de lugar, preferencialmente para um ambiente onde existam menos obstáculos metálicos entre ele e os aparelhos a serem conectados.

Uma alternativa a considerar é substituir as persianas metálicas por modelos de outros materiais, como as de tecido, por exemplo. Embora essa mudança possa representar um custo extra, é importante ponderar que ela pode trazer benefícios no longo prazo, ao evitar que você pague por uma velocidade de Internet que não está conseguindo utilizar devido ao problema do sinal.

Fica, portanto, uma dica importante: observe os elementos de metal presentes em sua casa e, na medida do possível, mantenha-os distantes do roteador. Esta medida simples pode resultar em uma melhora significativa na qualidade e na velocidade da sua conexão Wi-Fi, proporcionando uma experiência de navegação muito mais satisfatória.

