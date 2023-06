Tem celular Samsung? Aprenda como esconder aplicativos “secretos” e mais

Truques no celular da Samsung – Os fãs dos smartphones da Samsung têm uma surpresa à sua espera. Descobertas recentes indicam a existência de três recursos ocultos, capazes de aumentar a eficiência e discrição dos usuários. Entre eles, está a possibilidade de camuflar aplicativos secretos.

O proprietário de um celular Samsung está descobrindo três truques ocultos, incluindo uma maneira inteligente de ocultar aplicativos secretos. Foto: divulgação

Celular Samsung possui função secreta?

Embora já conhecidos por sua popularidade e desempenho, os aparelhos da Samsung ganham destaque por apresentar segredos úteis em sua interface. Entre eles, o mais significativo talvez seja o assistente de voz Bixby, presente nos telefones Samsung Galaxy. Bixby não é apenas um assistente de voz, mas uma interface que permite ao usuário controlar quase todas as funções do smartphone.

O Bixby é considerado superior ao Siri, o assistente do iPhone, pelo fato de também funcionar como um atalho para diversas ações no aparelho. Em vez de ter que navegar por menus e opções, os usuários podem simplesmente pedir ao Bixby que execute funções como ativar o ponto de acesso Wi-Fi ou iniciar o compartilhamento de energia sem fio. Para utilizar o assistente, basta pressionar o botão lateral do telefone e dizer o comando desejado.

Outro recurso menos conhecido dos telefones Samsung são os botões ocultos de configurações rápidas. Esse painel não apenas permite a alternância rápida de funções como Wi-Fi e Bluetooth, mas também oculta atalhos para outros recursos. Para acessá-los, é preciso deslizar para baixo na tela inicial, abrir a aba de notificação e, em seguida, deslizar novamente para visualizar a grade completa dos botões de configurações rápidas.

Outras ferramentas

Os telefones Samsung também permitem que o usuário adicione botões de configurações rápidas para funções como o modo Kids, ideal para quando o aparelho é entregue a uma criança. Além disso, é possível ativar a pasta segura, responsável por guardar informações importantes, e os modos de foco, como o modo Teatro, que otimiza o aparelho para a exibição de vídeos.

Ao pressionar e segurar qualquer um dos botões de configurações rápidas, o usuário é direcionado ao menu correspondente àquela função. Por exemplo, ao pressionar o botão Wi-Fi, o telefone exibirá todas as redes e configurações de Wi-Fi disponíveis.

Um último recurso oculto é a capacidade de ocultar aplicativos da tela inicial. Embora alguns aplicativos não possam ser excluídos, é possível esconder seus ícones, liberando espaço na tela inicial. Para tanto, o usuário deve acessar as configurações, em seguida, configurações da tela inicial, e, por fim, selecionar os aplicativos que deseja ocultar. Esta funcionalidade pode ser útil para esconder aplicativos como o Gboard, o teclado do Google que vem pré-instalado na maioria dos telefones Galaxy.

Portanto, apesar de serem pouco conhecidos, esses recursos ocultos dos telefones Samsung oferecem uma experiência de uso mais eficiente e discreta. Ao aprender a usar essas funções, os usuários podem melhorar a forma como interagem com seus dispositivos, aproveitando ao máximo as possibilidades que eles oferecem.

