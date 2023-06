Prazo LIMITE! Estes beneficiários devem se regularizar até o fim de semana

Lembra que desde o início do ano alguns beneficiários estavam comentando que tiveram o benefício do Bolsa Família bloqueado, isso aconteceu devido o governo ter encontrado irregularidades e deu prazo para irem até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Os titulares têm até o final dessa semana para regularizar a situação e garantir o benefício.

Na região Serrana do Rio de Janeiro (RJ) em Teresópolis, as pessoas que recebem o valor de R$ 600 do Bolsa Família precisam atualizar o cadastro para não perder o benefício, eles podem atualizar até essa sexta-feira (30).

A pesagem associada aos cadastros do programa é de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), e essa avaliação pode ser realizada em qualquer unidade de saúde da cidade das 08h às 17h, de segunda à sexta-feira.

prazo para atualizar cadastro do Bolsa Família termina nesta sexta-feira (30) de junho. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A prefeitura de Teresópolis já comunicou que o acompanhamento será voltado para as meninas e mulheres de todas as idades, e meninos de até 7 anos. E a recomendação é que para o responsável da família que não atualizou durante esse período de pesagem de fevereiro regularizem agora esse mês.

Quero fazer a atualização

Todas as pessoas que precisam fazer a atualização precisam ir nas unidades de saúde do município que será apresentado o cartão de vacina e o número de identificação social (NIS) e os cadastros do Bolsa Família podem ser bloqueados se esse prazo não for respeitado.

Uma das regras do Bolsa Família é que toda gestante precisa fazer o acompanhamento do pré-natal e também o acompanhamento do calendário nacional de vacinação para os menores de 7 anos, além da frequência escolar mínima:

Frequência mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos

Frequência mínima de 75% para jovens de 6 a 18 anos incompletos

Manter o cadastro atualizado a cada 24 meses é o principal delas.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para a pessoa ter direito ao Bolsa Família é preciso que a família tenha uma renda por pessoa no valor de R$ 218, ou seja, a renda somada de todos os integrantes dividida por número de pessoas precisa ser menor que R$ 218 que foi estabelecida por Lula.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que foi criado pelo Governo Federal para combate a pobreza e extrema pobreza, além de promover a inclusão social.

