Óculos com inteligência artificial serão capazes de detectar mentira nas pessoas

Usar óculos com inteligência artificial pode ser o tipo de coisa que não está nos planos da maioria das pessoas. Porém, quando se considera o tipo de promessa que existe por trás desse simples acessório, a ideia de uso se torna muito mais tentadora, principalmente para quem é desconfiado ou curioso demais.

O futuro realmente já está acontecendo: a inteligência artificial já é um dos assuntos mais falados em todo o mundo e, ao que tudo indica, tem avançado a passos largos dentro de diferentes cenários, como na saúde e na educação, por exemplo.

E os óculos feitos à base dela certamente irão revolucionar as relações, de modo geral, conforme será possível notar por meio da leitura a seguir.

Os óculos com inteligência artificial serão reveladores | Imagem: Melanie Kreutz / unsplash.com

Sobre os óculos com inteligência artificial que irão “ler” emoções

Segundo Devin Liddell, que trabalha como o principal futurista da Teague, os dispositivos de realidade aumentada que são alimentados pela inteligência artificial possuem o interessante potencial de dar aos seres humanos algumas habilidades ampliadas, de modo que permitem que seja feita a detecção de mentiras e, também, que seja feita a leitura das emoções de quem está por perto.

O profissional cita que tais dispositivos são compostos pelos chamados sistemas de visão computacional em estágio avançado, a exemplo dos óculos com inteligência artificial ou fones de ouvido, sendo estes pequenos itens capazes de identificar as pistas emocionais que não são captadas pelos olhos e nem mesmo pelos instintos humanos que não foram aprimorados.

Todo este contexto sugere que, muito em breve, no futuro, seja possível usar a tecnologia de realidade aumentada com o objetivo de obter informações extras sobre as intenções e sobre as emoções das pessoas com as quais se interage.

Os óculos com inteligência artificial e outros dispositivos semelhantes poderiam, por exemplo, fornecer ao seu usuário alguns indicadores visuais ou mesmo dados analíticos diversos em tempo real, a respeito da sinceridade de alguém.

Veja também: HACK para aumentar a velocidade do seu Wi-Fi foi revelado; aprenda os 10 passos

Se alguém mentir, vai ser possível saber

Devin Liddell afirmou que a junção da realidade aumentada com a inteligência artificial irá resultar simplesmente em habilidades sensoriais mais aprimoradas para qualquer ser humano que fizer uso dessa tecnologia, oferecendo uma espécie de “superpoder” que irá transformar a vida em sociedade.

O futurista acredita que essa junção, chamada de backchannel, irá permitir aos seus usuários conseguir informações sensoriais extras durante as mais diversas interações sociais, o que poderá, entre outras coisas, influenciar negociações.

Segundo ele, as tecnologias de realidade aumentada que são alimentadas por IA possuem o potencial de dar aos seus usuários uma percepção mais ampliada das intenções e das emoções das pessoas com as quais ocorre alguma interação.

Entre os sinais que ele cita que podem ser identificados estão:

Nervosismo;

Calma;

Interesse;

Irritação;

Falsidade, entre outros.

Além disso, o profissional cita que existe até mesmo a possibilidade de que esse tipo de tecnologia mostre se uma pessoa está se sentindo atraída pela outra.

Conforme foi previsto pela renomada Grand View Research, este mercado de realidade aumentada possui, em escala global, uma grande previsão de crescimento, podendo chegar ao valor de US$ 597,54 bilhões até o ano de 2030.

E, em partes, isso se deve pelo planejamento e lançamento de óculos com inteligência artificial ou mesmo com outras tecnologias, a exemplo do Vision Pro, da gigante Apple: o produto está previsto para ser lançado no começo de 2024, custando US$ 3.499.

Veja também: WhatsApp ASSUSTA com a novidade que está em desenvolvimento