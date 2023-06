Ninguém acredita: 2 ingredientes da cozinha deixam sua pele lisa como porcelana

Hoje em dia as pessoas estão buscando fazer hidratação e produtos de estética com ingredientes naturais em casa. Todo mundo deseja ter uma pele com efeito de porcelana usando máscara caseira que pode hidratar tanto o rosto e pescoço, e assim evitam de gastar dinheiro com produtos de beleza que são caros.

O melhor de tudo é que muitas receitas caseiras são feitas com produtos que são encontrados na própria cozinha. São vários ingredientes que devido as qualidades podem ser feitos para usar como máscara facial e que hidrata a pele. Porém não podemos deixar de ressaltar que esses tipos de produtos precisam ser consultados por médicos para evitar danos a pele, principalmente quando se trata do rosto.

E para essa máscara fácil são dois ingredientes de cozinha que são o iogurte natural sem açúcar e o mel natural, ambos são uma mistura rica com vitaminas e minerais para a pele.

Iogurte natural e mel são ingredientes naturais que ajudam na pele. Imagem: arquivo / FreePik

Benefícios do iogurte natural e do mel

O iogurte natural sem açúcar funciona na pele como um esfoliante natural que pode ajudar:

Clarear a pele

Combater espinhas

Prevenir o aparecimento de rugas ou linhas de expressão

Reduzir queimaduras

Não podemos deixar de destacar que eles têm um grande valor nutricional, e é benéfico para ter um sistema digestivo e imunológico, e se torna uma boa opção para colocar nas suas receitas caseiras.

Já em relação ao mel natural possui também propriedades:

Antioxidantes

Antissépticas

Cicatrizantes (que ajudam nas espinhas)

Hidratantes

Ou seja, o mel natural dá a sensação de uma hidratação à pele para ajudar a desobstruir os poros entupidos.

Pele de porcelana, use esses ingredientes

Como foi citado acima, é uma receita simples que precisa utilizar somente dois ingredientes que podem ser encontrados em sua cozinha e trazer o resultado de uma pele de porcelana. Para fazer a receita as medidas são:

3 colheres de sopa de iogurte natural

2 colheres de chá de mel de abelha natural

Preparação da receita para deixar com pele de porcelana

Misture esses ingredientes dentro de um pote e antes de aplicar essa preparação na pele é preciso observar se realmente o rosto está limpo, depois aplique essa máscara com o auxílio de um pincel, espalhando-a por todo o rosto e depois deixe agir por cerca de 15 minutos.

Feito isso, enxágue com água morna e hidrate a pele com o creme da sua preferência, você pode aplicar esse remédio uma vez por semana. É uma forma simples de cuidar da sua pede com uma máscara caseira.

