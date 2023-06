Ganhador de R$ 200 MILHÕES na loteria revela as dicas e os segredos do dinheiro

Um homem que conseguiu ganhar mais de R$ 200 milhões na loteria resolveu compartilhar algumas dicas de como isso foi possível e como ele gastou esse dinheiro. Então se você é uma pessoa que nesse ano deseja ter chances de ganhar um dinheiro e mudar de vida, esse texto é para você.

Confira abaixo as dicas desse milionário.

veja as dicas do ganhador e o que ele comprou com o prêmio. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem é o milionário?

John Falcon, que tem 43 anos e mora em Nova Iorque, que fica nos Estados Unidos, passou por uma transformação na vida no ano de 1999 quando ele conseguiu ganhar o prêmio de £39 milhões, revertendo da o valor de R$ 237,6 milhões.

A história de John foi parar nas redes sociais quando revelou qual foi a sua primeira compra depois que ganhou o prêmio e se tornou o mais novo milionário do momento.

Qual foi a primeira compra do ganhador?

O que tornou esse caso curioso e que foi para nas redes sociais é que com o dinheiro do prêmio, John não quis de primeira comprar itens luxuosos ou objetos de extravagância para todos verem que ele se tornou rico, pelo contrário, ele comprou leite e ganaches, que são conhecidos nos Estados Unidos chocolates ao leite.

E quando ele revelou a sua primeira compra na internet, surgiu muitos comentários e deu para perceber que o homem tenho humildade no coração, por mais que ele tenha recebido em mãos uma fortuna inesperada, ele manteve os pés no chão.

Investimentos

Depois de ter comprado os chocolates, John Falcon decidiu investir em alguns luxos que sempre sonhou, como por exemplo alguns apartamentos caros para aluguel e outros itens, porém ele compartilhou que aprendeu algumas lições valiosas ao longo do caminho e também compartilha conselhos para aqueles que querem ganhar na loteria.

Uma dica é ter um advogado e um contador

Um dos primeiros conselhos do ganhador é contratar um profissional, um advogado tributário e também um ótimo contador, esses dois podem ser fundamentais em acompanhar todo o processo da parte financeira depois dessa vitória na loteria. Ou seja, esses profissionais podem ajudar a garantir que a pessoa esteja cumprindo as obrigações legais.

O ganhador reforça em confiar pessoas certas

O ganhador também reforça a importância de ter direcionamento e sabedoria para não confiar em qualquer pessoa, John disse que é melhor resolver esses assuntos por conta própria para conseguir tomar decisões responsáveis e agir corretamente em todos os tipos de situações.

A história de John Falcon nos mostra que mesmo tenho muito dinheiro em mãos é necessário manter os pés do chão para conseguir apreciar as coisas simples da vida e agir com responsabilidade.

