Caixa lança MEGA FEIRÃO de renegociação de dívidas: até 90% menos

Se você é uma pessoa física ou pessoa jurídica que tem dívidas no banco da Caixa Econômica Federal, essa notícia é para você. Saiba que o banco está fazendo uma campanha de renegociação, se chama a ação “Tudo em Dia CAIXA”, ao qual pode oferecer descontos que chegam até 90% para a pessoa que deseja voltar ficar no azul.

O banco já está prevendo que mais de 4,7 milhões de clientes, onde a maioria são pessoas físicas, poderão ter a oportunidade de se livrar dos débitos e regularizar a situação, lembrando que a instituição anunciou que está oferecendo diversas vantagens junto com os descontos.

Quais são as vantagens dessa campanha?

Se você aproveitar a oportunidade de colocar as dívidas em dia pode aproveitar também a unificação dos diferentes tipos de débitos dentro de um contrato só, lembrando que o prazo para quitar o valor é de até 96 meses e tem garantia de menor prestação e carência para o primeiro pagamento.

A Instituição da Caixa também disse que parcela as faturas de cartões de crédito com taxas especiais para os atrasos de até 69 dias. Não podemos deixar de ressaltar que a pessoa que tem um contrato de crédito rural, tem oportunidade de parcelar o contrato ou também prorrogar o vencimento da operação e de receber os descontos em juros e multas.

E para complementar, as condições são ainda mais especiais para o financiamento habitacionais. A instituição financeira autoriza a utilização do FGTS para conseguir quitar até 80% da prestação mensal que incluí até 6 prestações em atraso e adicione também os encargos.

As negociações também podem ser feitas pelo aplicativo que se chama Habitação CAIXA.

Quais são as instruções para negociar

Todos os contratados podem ser renegociados pelo site da campanha através do aplicativo “Cartões CAIXA” ou também pelas agências do banco. Já para as dívidas de até R$ 5 mil, a pessoa pode procurar uma agência lotérica. A instituição tem uma unidade móvel, e o Caminhão da Adimplência viaja pelo país conforme os acordos. Esse veículo vai estar em:

Santos (SP) no dia 17 até o dia 21 de julho

Curitiba (PR) no dia 24 até o dia 28 de julho.

