Descubra o HACK para achar mensagens velhas no WhatsApp

Alguns usuários tem costume de limpar as conversas do WhatsApp, já outros gostam de guardar as mensagens para depois estar se relembrando de como ocorreu algumas situações. Por exemplo, uma mensagem de como iniciou o namorado ou amizade, para algumas pessoas é extremamente importante e por isso não apagam.

Veja como a marcação de mensagens podem te ajudar. Acompanhe a leitura.

veja como encontrar mensagens antigas no WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Achar mensagens antigas no WhatsApp

Saiba que existe uma maneira mais fácil de encontrar mensagens antigas no WhatsApp, não precisa entrar em determinada conversar e ficar a noite inteira rolando a tela para chegar na mensagem, por isso basta fazer uma vez para a mensagem ser marcada e depois facilmente encontrada.

O primeiro passo é encontrar a mensagem que você vai marcar em uma conversa, pois cada mensagem tem um sentimento único e especial para cada pessoa, seja um lembrete ou apenas uma memória.

Para o processo ser mais rápido o processo de mensagens antigas, é recomendado a pessoa se lembrar pelo menos de alguma palavra-chave que foi usada na mensagem, assim tem como pesquisar a mensagem na aba de pesquisa do WhatsApp para ser filtrada com as restantes e sem demora.

Assim que achar a mensagem, segure ela e vai aparecer algumas opções como apagar, encaminhar, mas nessa hora você deve clicar no símbolo da estrela. Já aqueles que usam WhatsApp Web, clica na seta que fica no balão da mensagem, vai aparecer as opções clique em “favoritar”.

A mensagem foi marcada, como visualizar depois?

Assim que as mensagens forem marcadas como favoritas, elas podem ser encontradas a qualquer momento desde que a conversa não seja apagada. Para conseguir visualizar, clique no bate-papo da pessoa ou no grupo que tem a mensagem marcada, assim que entrar na conversa clica na foto do chat, é onde mostra os arquivos de mídia salvos, um pouco mais abaixo tem a opção “mensagens favoritas”.

Clique na primeira opção para você ser redirecionando as mensagens que foram selecionadas, depois repita o processo no aparelho que usa o aplicativo.

