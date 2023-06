Aviso GERAL: valores do Bolsa Família de JULHO já foram divulgados; confira

O Bolsa Família vem se mostrando bastante importante na composição da renda de milhares de brasileiros, cerca de 20 milhões de beneficiários recebem o benefício todos os meses. Por conta disso, sempre é importante ficar ligado às novidades do programa social, já que nos últimos meses, ele tem passado por constantes atualizações, a fim de melhorar ainda mais a renda de quem recebe o valor mensal e excluir da folha de pagamentos quem está de maneira irregular, portanto, confira o valor atualizado que será pago em Julho.

Valor do Bolsa Família de Julho é divulgado, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual a finalidade do Bolsa Família?

O Bolsa Família nada mais é que um programa de transferência de renda, ou seja, por intermédio dele, o Governo consegue alcançar aquelas pessoas que mais necessitam das verbas e proporcionando uma vida mais digna a elas.

Tanto na época do Auxílio Brasil quanto agora, no Bolsa Família, o Governo visa diminuir a desigualdade social e permitir uma melhor perspectiva de vida para todas as pessoas também.

Um exemplo disso é as condicionantes para receber o valor mensal, isto é, caso a família não leve os filhos para a escola ou eles não tenham o devido acompanhamento nutricional, pode ser que a família seja excluída da folha de pagamento, isso mostra ainda mais que o Governo visa não apenas distribuir dinheiro, mas, mudar a vida das pessoas.

Beneficiários serão excluídos do programa social em Julho?

A tendência é que até o final do ano, várias pessoas sejam retiradas do programa, no caso, aquelas que estão recebendo os valores de maneira irregular, desde março, quando houve o lançamento do Bolsa Família, milhões de brasileiros já foram retirados.

A maioria, foi por conta que de alguma maneira fraudaram o sistema a fim de conseguir receber o benefício mesmo sem precisar do valor mensal, deixando outras milhares de pessoas que realmente precisam sem o benefício em questão.

Foi constatado que a maneira mais comum de fraudar, era ao pegar uma família “grande” e dividi-la em várias outras pequenas, para garantir um benefício por casa. Devido isso, o maior alvo das fiscalizações foram as famílias compostas por apenas uma pessoa.

Qual valor será pago pelo Bolsa Família em Julho?

No próximo mês, isto é, Julho, o valor será semelhante ao pago em Junho. Vale lembrar que há um marco bem interessante no mês em questão, será o segundo mês que o programa irá pagar todos os adicionais prometidos aos seus beneficiários.

Ou seja, irão receber pelo menos R$ 600, além dos adicionais que várias famílias têm direito, a saber:

Adicional de R$ 150 para crianças com idade entre 0 e 6 anos;

Adicional de R$ 50 para jovens com idade entre 7 e 18 anos;

Adicional de R$ 50 para gestantes;

Renda mínima per capita de pelo menos R$ 142.

Há famílias, que são compostas por várias pessoas, que podem receber valores que ultrapassam a faixa de R$ 1.400, isso é algo histórico no contexto dos programas sociais, sobretudo, os de transferência de renda.