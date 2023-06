WhatsApp libera nova função apenas para ESTES usuários

O aplicativo WhatsApp lançou mais uma novidade para seus usuários, é uma ferramenta que vai poupar tempo de muitas pessoas. Quantas vezes você já não enviou uma mensagem e quando foi ler estava com erro ortográfico e precisou apagar para depois enviar de novo, com a nova ferramenta do WhatsApp em até 15 minutos depois da mensagem enviada a pessoa pode editar o texto.

De início, essa função foi liberada para os usuários do Android e nessas últimas semanas essa ferramenta já chegou também para o iOS e agora está de forma mais abrangente. Confira o texto abaixo.

veja função de editar mensagem no WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp já está liberando função para iOS

O mensageiro já compartilhou que a distribuição dessa ferramenta já está acontecendo com todos que usam o iOS. Na loja oficial de aplicativos da Apple, é possível encontrar a atualização 23.10.77 ao qual indica essa novidade e como foi mencionado, a edição de texto também pode ser feita em 15 minutos depois de enviada.

Vale ressaltar que essas modificações podem ser feitas em limitação e a plataforma vai apontar quando um conteúdo for editado, ao lado direito vai mostrar “editado” e essa informação vai aparecer para quem enviou e quem recebeu a mensagem. Até esse momento, esse processo de distribuição da funcionalidade vai acontecer aos poucos e de maneira lenta.

Quero ativar essa ferramenta de edição de mensagem

Na verdade, não é uma ferramenta que precisa ativar, você pode usá-la a qualquer momento, ou seja, assim que enviar uma mensagem de texto e perceber que tem alguma palavra errada basta segurar a mensagem e vai aparecer a opção de “editar”, basta clicar e escrever a nova mensagem.

Já no Android, depois do texto enviado, segurando a mensagem vai aparecer nos 3 pontinhos do lado direito a opção de “editar”.

