Governo confirma as DATAS do 13º do Bolsa Família; confira

Falta 1 dia para acabar o mês de junho, e os pagamento desse mês referente ao programa do Bolsa Família também chega ao fim, no entanto, os beneficiários estão ansiosos para saber sobre o recebimento do 13 salário desse programa, se eles terão dinheiro ou não.

O 13º salário do Bolsa Família é uma gratificação natalina que já foi paga para os beneficiários do programa, porém o único ano que eles receberam foi em 2019, na gestão do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Desde esse ano nunca mais aconteceu esse pagamento para esse público, porém tem um estado brasileiro que continua realizando essa gratificação todos os anos para os beneficiários.

somente o estado de Pernambuco que vai pagar o 13º do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

13º salário do Bolsa Família

Esse estado brasileiro que foi destacado acima é o estado de Pernambuco, é só foi possível devido uma lei estadual que determinou o pagamento da parcela extra para as famílias que são atendidas pelo governo. Até 2022, esses repasses foram feitos em fevereiro e abril, tudo conforme a data de aniversário do cidadão.

Raquel Lyra, que é a governadora mostrou uma certa resistência em liberar esses recursos e também os pagamentos que atrasaram alguns meses ainda neste ano de 2023. Depois de muita pressão da oposição pelos acertos, o governo estadual decidiu liberar os 13º do salário para os beneficiários.

Lembrando que o depósito será feito em uma única parcela no valor de R$ 150, diferentemente dos anos anteriores que ocorreu em duas parcelas. Vale ressaltar que a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude, Prevenção à Violência e às Drogas (SDSCJPVD) do estado por essa gestão dos recursos.

13º do Bolsa Família – datas de pagamento

Conforme informações divulgadas pelo governo de Pernambuco, esses pagamentos estão ocorrendo na mesma data do benefício regular, pois o calendário de pagamento do Bolsa Família considera do dígito final do Número de Identificação Social (NIS), confira:

NIS final 1: 19 de junho

NIS final 2: 20 de junho

NIS final 3: 21 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 26 de junho

NIS final 7: 27 de junho

NIS final 8: 28 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

