União entre Nubank e Uber pode liberar GRANDE benefício; confira

Algumas pessoas já estão comentando sobre uma parceria com o Nubank e a empresa Uber, e sim, é verdade. Ambas as empresas já compartilharam essa parceria exclusiva para ofertar o NuPay para as pessoas que fazem corrida pelo aplicativo, ou seja, os clientes vão poder fazer os pagamentos no crédito ou débito de maneira fácil e simples.

Vale ressaltar que se o pagamento for feito pelo crédito, o Nubank vai oferecer um limite extra para todos os usuários do NuPay para não consumir o limite pré-aprovado do próprio cartão. Porém, esse limite extra vai depender do algoritmo de análise de crédito da fintech, ao qual não é disponibilizado para todos os clientes.

Lívia Chanes, que é lider das operações do Nubank do Brasil disse “A parceria com a Uber combina a expertise entre duas empresas de tecnologia para proporcionar experiências seguras e práticas no dia a dia de nossos clientes”.

Como posso cadastrar o NuPay na Uber?

Essa nova ferramenta já vai começar a ser disponibilizada, mas de forma gradativa para todos os consumidores, com a previsão de estar completamente para todos já nas próximas semanas. A pessoa para ter acesso ao novo meio de pagamento, é somente abrir o aplicativo do Uber e fazer esses passos:

Entre no app e clique em “Contas” e escolha a opção “Pagamentos”;

Em “Formas de Pagamento”, selecione “Adicione uma forma de pagamento”;

Clique na opção “Nubank.

Assim que clicar na fintech a pessoa vai ser direcionada diretamente para o aplicativo do banco, depois deve clicar se deseja aprovar as compras no crédito ou débito, assim que escolher a forma digite a senha e clique em confirmar. Prontinho, na hora de solicitar a corrida, é somente conferir o pagamento selecionado e o Nubank para aproveitar o benefício.

NuPay aumenta a segurança

O Nubank disse que o cliente não precisa se preocupar com senhas, digitar ou atualizar os números do cartão em caso de vencimento, perda ou roubo. Ou seja, uma vez aprovado, o pagamento é feito com apenas um clique. E para complementar, a empresa afirma que a segurança é um dos principais fatores relacionados ao NuPay, assim as pessoas não precisam informar sempre os dados do cartão.

