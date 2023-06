Alerta GERAL! Comprovado: celulares podem roubar seu rosto; entenda

A tecnologia vem se inovando a cada ano. Cada ano temos uma surpresa, e a do momento é do reconhecimento facial que ficou ainda mais presente em nossas vidas. Para quem não sabe, hoje o reconhecimento facial é usado até em estabelecimentos, como por exemplo dentro de academias para que os alunos consigam acessar os equipamentos de treino, porém o destaque mesmo dessa tecnologia se deu nos celulares para desbloquear a tela.

A pessoa que deseja usar essa função, principalmente em sistema Android precisa ficar atento com esse tipo de mecanismo, em relação a segurança. Tudo isso aconteceu porque uma pesquisa notou falhas no sistema de reconhecimento em cerca de 26 aparelhos diferentes.

veja a lista de celulares inseguros.

Reconhecimento facial é confiável?

Consumenten Bond, que é uma empresa holandesa, fez um estudo ao qual identificou falhas biométricas dentro de uma lista de aparelhos, ao qual incluí celulares com marcas Samsung, Xiaomi e Motorola. Essa pesquisa foi divulgada pelo portal Olhar Digital.

A empresa mostrou que os dispositivos que foram usados na pesquisa apresentaram um problema simples no reconhecimento facial, os celulares testados foram desbloqueados em momentos que utilizou apenas a foto do dono do celular, ou seja, isso mostra que tem facilidade de quaisquer pessoas tentar burlar a segurança.

Para complementar, a empresa constatou que os celulares que mais apresentaram esse detalhe no reconhecimento facial são os de entrada (aparelhos mais baratos), pois os celulares mais caros demostram ter um sistema de segurança maior e seguro. Foram ao mesmo 60 celulares que participaram dessa pesquisa, uma boa parcela deles foi da marca Xiaomi que são os mais vulneráveis.

Já os da Apple são considerados mais seguros e somente um da Samsung, que foi o Galaxy A04 que se mostrou vulnerável.

Lista dos celulares mais inseguros

Vale ressaltar que para manter a segurança do celular é necessário buscar por outras alternativos de desbloqueio de tela, por mais que seja por senhas ou impressão digital. Veja abaixo a lista de celulares inseguros que foi detectado pela pesquisa:

Honor 70 5G

Motorola Moto E13

Motorola Moto G13

Motorola Moto G23

Motorola Moto G72

Nokia G22

Nokia G60 5G

Nokia X30 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite

OPPO A17

OPPO A57

Samsung Galaxy A04s

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi POCO M5

Xiaomi POCO M5s

Xiaomi POCO X5 5G

Xiaomi POCO X5 Pro 5G

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.

