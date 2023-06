Não é de hoje que o Bolsa Família é a renda mensal base de vários cidadãos brasileiros. Através dos repasses oriundos do benefício milhões de brasileiros têm acesso a comida, educação e uma vida com mais qualidade. Entretanto, havia um grande impasse nas regras do Bolsa Família que acometia muitas famílias. Agora com a alteração das normas do benefício social, milhões de famílias tiveram uma grande vitória!

Grande Vitória! Quem está no cadastro do Bolsa Família pode comemorar | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família atualiza normas

O Bolsa Família atualizou suas normas nos últimos dias. Entretanto, algumas delas já haviam sido atualizadas meses atrás. Como é o caso dos requisitos necessário para receber o benefício. Visto que ele é direcionado para as famílias que vivem sob pobreza ou extrema pobreza.

Com a atualizações das normas do Bolsa Família, os cidadãos precisam ter renda per capita de R$ 218 para ter acesso ao valor base do benefício. Entretanto, com o aumento do valor base novas regras também acabaram surgindo.

Bem como a necessidade dos integrantes estarem com o cartão de vacinação atualizados. Não somente com as vacinas contra a covid-19, como para com outras doenças e o ciclo normal de vacinas que toda criança precisa ter.

Além disso, os membros que ainda estudam precisam ter frequência escolar entre 60-75% de acordo com a idade e série. As gestantes precisam realizar o pré-natal e as crianças com idade inferior aos 7 anos precisam serem acompanhadas pelo nutricionista.

Entretanto, a grande vitória se deu não somente por essas normas: mas porque uma nova regra foi aprovada no Bolsa Família e agora milhões de beneficiários tiveram uma grande vitória.

Grande vitória é anunciada

Esta nova medida auxilia a vida de milhões de brasileiros. Garantindo muito mais segurança e rentabilidade para suas famílias. O Bolsa Família é focado nas famílias que vivem sob pobreza ou extrema pobreza, isto é, que não possuem renda suficiente para se manter.

Caso um dos membros do grupo familiar conseguisse um emprego de carteira assinada, o Bolsa Família era automaticamente cortado. Resultado? Os beneficiários não queriam mais conseguir empregos formais.

Desse modo, optavam por “bicos” a fim de conseguir uma renda extra e ainda continuar recebendo o Bolsa Família. Haja vista, que os mesmos tinham medo de terem seus benefícios cancelados e ao precisarem novamente term que aguardar a fila de espera.

A nova medida prevê um tempo de carência de 02 anos aos beneficiários que conseguirem um emprego formal. Portanto, durante 02 anos as famílias irão continuar recebendo o benefício, entretanto, pela metade. Isto é, R$ 300. Garantindo o vínculo familiar com o benefício de assistência do Governo.

Caso haja algum problema e o membro saia do emprego, deverá ir até o CRAS local, dar baixa e no mês seguinte o valor retornará para os R$ 600. Haja vista que isso garante muito mais segurança e incentivo à busca de empregos formais.

A medida já é válida a partir deste mês. Entretanto, é de suma importância que haja sempre a atualização dos dados do Cadastro Único. Para evitar conflito de informações e consequentemente equívocos durante os pagamentos.