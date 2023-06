EXTRA de R$ 142 começa a ser pago a quem está no Cadastro Único; veja se você recebe

Nesta última terça-feira (27), o Governo Federal fez o repasse do pagamento da nova parcela do programa social Bolsa Família ainda sobre o mês de junho, no entanto, dessa vez o pagamento conta com transferência de valores referente ao Vale Gás. Lembrando que o pagamento do Vale Gás ocorre somente a cada dois meses, e esses repasses estão feitos conforme a ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

E nesta terça os beneficiários foram os beneficiários com NIS 7 e hoje, quarta-feira (28) beneficiários com NIS 8. Não podemos deixar de destacar que esse mês de junho os repasses também contam com valores extras, ou seja, famílias que tem:

Gestantes vão receber R$ 50

Crianças e jovens de 7 a 18 anos vão receber R$ 50

Crianças de 0 a 6 anos vão receber R$ 150

O benefício ficou concedido por integrante da família o valor de R$ 142 por pessoa. Porém, as famílias que são compostas por menos de 4 pessoas ainda sim estão garantidos com o valor mínimo da parcela de R$ 600. E no caso do Vale Gás, é pago referente ao valor do botijão de gás, conforme o levantamento nacional realizado na Agência Nacional do Petróleo.

Quem tem direito de receber o Bolsa Família?

Para receber a parcela do programa Bolsa Família é preciso que a renda por pessoa da família seja no máximo R$ 218, ou seja, toda renda que foi gerada pela família mensalmente dividida pelo número de pessoas que moram na casa precisa dar esse valor.

Para ter o benefício é necessário que as crianças tenham uma frequência escolar (de 4 a 17 anos), as grávidas precisam fazer completo o pré-natal e as crianças de 6 anos o acompanhamento nutricional. Lembrando que no caso das crianças é preciso que elas tenham o caderno de vacinação em dia, por isso eles vão levar em conta as vacinas previstas no Programa de Imunizações do Ministério da Saúde.

Ou seja, a solicitação desse benefício precisa ser realizada em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua cidade e fazer o cadastro no CadÚnico.

Calendário do Bolsa Família em junho

O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com número final do NIS, e ficou desta forma:

NIS final 1: 19 de junho

NIS final 2: 20 de junho

NIS final 3: 21 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 26 de junho

NIS final 7: 27 de junho

NIS final 8: 28 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho.

