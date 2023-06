Carro próprio em 2023: melhor alugar, assinar ou comprar?

Todo mundo sonha em ter hoje em dia um carro, não apenas para luxo e sim necessidade, principalmente para quem tem filhos. Porém as condições do nosso Brasil, com taxa de juros reais, financiar um carro zero aqui nem sempre se torna vantajoso. E aconteceu que nos últimos anos as locadoras e montadoras já começaram a lançar serviços de assinatura de aceitação pelos brasileiros, no entanto vem a dúvida: essa é a melhor opção?

A assinatura funciona com o pagamento de uma taxa mensal para poder utilizar o veículo, na maioria dos contratos de 12 a 48 meses, lembrando que essa taxa já inclui os gastos de um proprietário teria com os impostos, manutenção e seguro.

veja a assinatura ou aluguel de carro. Imagem: rawpixel / FreePik

Ela é diferente de um aluguel, e escolher por essa assinatura pode ser mais vantajosa para quem utiliza o carro diariamente, bem diferente do uso pontual do aluguel tradicional. Pois no aluguel o consumidor vai pagar mais, só tem a vantagem de poder trocar de carro quando quiser, já que os períodos são menores. Lembrando que as empresas geralmente não cobram multas em caso de devolução antecipada.

A assinatura se tornou a melhor opção para comprar carro?

Foi feita uma simulação para a assinatura de um Renault Kwid Zen, que atualmente é o carro mais em conta no Brasil, a simulação foi feita com o plano de 48 meses com limite de 1.000 km mensais, e a Renault OnDemand, que é a operadora fabricante do veículo cobra R$ 0,50 por quilômetro excedente.

E o valor cobrado por mês é de R$ 1.649, já considerando a taxa que inclui:

Documentação

IPVA

Licenciamento

Emplacamento

Seguro

Manutenções

Veja também: Consulte se existe bloqueio judicial no seu carro; entenda

Aluguel simulado para um carro

Já o aluguel que foi simulado para um carro na mesma categoria do Kwid dentro de uma grande locadora que custaria o valor de R$ 2.172,58 durante um mês inteiro, esse valor inclui despesas com seguro e também eventuais manutenções nos últimos 30 dias.

No entanto muitos se perguntaram: e a compra? Para pagar o valor de R$ 1.616,15 referente em cada 48 parcelas é preciso dar uma entrada no valor de R$ 17.500, já que a maioria das instituições financeiras não aceita financiamento sem entrada, então é preciso considerar o custo de seguro, impostos e outros.

Não podemos deixar de esclarecer um ponto decisivo na conta, que no final desses 48 meses o comprador vai ter um carro, que apesar de toda desvalorização, ainda terá um valor para revender, e no serviço de assinatura, a opção seria devolver o carro e renovar esse contrato.

Bruno Rodrigues, que é um especialista em finanças pessoais, disse que uma opção mais em conta é pensar em outro carro usado, que por mais dos juros altos no financiamento, também pode ser vantajoso com a assinatura.

Veja também: Ainda dá tempo? Estoque de carros NOVOS com desconto está menor do que 40%