Descubra quais bancos cobram TAXA DE PIX; tarifa já existe

Muitas pessoas não sabem, mas o Banco Central autoriza as instituições financeiras a cobrarem tarifas pelo PIX, é uma permissão que acontece somente em casos de pessoa jurídica, ou seja, empresas. Por mais que algumas delas, algumas instituições financeiras que ainda ofereçam o serviço totalmente de graça.

Além das pessoas físicas, essas transferências e pagamentos com o sistema do BC que também são gratuitas para MEIs, que são os Microempreendedores Individuais, e também os EIs, que são os Empresários Individuais. Esse assunto ganhou tanta popularidade quando a Caixa Econômica compartilhou que começaria a cobrar por essas transações a partir do mês de julho.

Assim, dias depois do Governo Federal o banco desistiu de implementar essas tarifas. Porém agora todos querem saber: quais bancos do Brasil já cobraram pelo pix que foi feito ou recebido pelas empresas?

veja quais bancos cobram a tarifa PIX. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cobrança por transferências Pix

O Banco Central permite a cobrança por transferência Pix somente quando outros canais eletrônicos estão disponíveis, no entanto a empresa precisa utilizar canais presenciais ou telefone para conseguir realizar a transação, e essa tarifa é também permitida quando o recebimento de pix é em uma conta de uso totalmente comercial.

Vale ressaltar que o banco pode cobrar por pix recebido a partir de QR Code dinâmico ou a partir de um QR Code de pessoa jurídica, outro ponto que também podemos destacar é a possível taxa de receber mais de 30 pix por mês, aí começa uma cobrança a partir da 31º transferência.

Veja também: Como cancelar um Pix ERRADO; descubra seu direito

Valores e tarifas dos principais bancos

Confira abaixo os bancos e tarifas praticadas por cada banco em nosso Brasil

Banco do Brasil

Assim que atinge o limite de transações gratuitas a taxa é de 0,99% do valor enviado, que é o mínimo de R$ 1 e máximo de R4 10, e de 0,99% é sobre o valor recebido ao qual o limite é de R$ 140.

Bradesco

A tarifa é de 1,4% no valor transferido que é no mínimo de R$ 1,65 e o máximo de R$ 9, ou 1,4% no valor recebido, que é no mínimo R$ 0,90 e o máximo de R$ 145.

Itaú Unibanco

A tarifa é de 1,45% do valor enviado, ao qual o mínimo R$ 1,75 e o máximo de R$ 9,60, ou 1,3% desse valor recebido, onde o máximo é de R$ 150 para transações em maquininhas ou QR Code estático.

Santander

A taxa é de 1,4% do valor transferido via QR Code estático, onde o mínimo é de R$ 1,75% e o máximo de R4 9,60, e R$ 6,54 para pix recebido por QR Code estático ou dinâmico e 1,4% do valor recebido via Checkout ou GetNet, que tem o mínimo de R$ 0,95.

Veja também: Depois da TAXA do Pix, notícia boa gera alívio nos brasileiros