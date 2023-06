Aplicativo do Google Chrome está ROUBANDO dados; descubra qual é

Aplicativo malicioso no Google Chrome? Os bilhões de usuários do Google Chrome ao redor do mundo foram surpreendidos recentemente com uma ameaça cibernética um tanto quanto improvável. Um aplicativo, disfarçado de um inocente jogo, se revelou uma poderosa ferramenta na mão de hackers, capaz de acessar webcams e espionar os usuários.

Fique atento ao baixar jogos de fontes não confiáveis ​​para evitar a infecção de malware por meio de um aplicativo disfarçado no Google Chrome. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Não baixe este aplicativo no Chrome

O aplicativo em questão é uma versão falsa do popular jogo “Super Mario 3: Mario Forever”, que foi invadida por cibercriminosos, segundo pesquisadores da empresa de segurança cibernética Cyble. Ao que parece, os criminosos injetaram um malware no jogo, que, embora pareça idêntico ao clássico da Nintendo, opera de maneira muito diferente nos bastidores.

O jogo, um remake gratuito do original, já foi baixado por milhões de usuários, um fator que o torna um alvo atraente para os hackers. Os pesquisadores da Cyble suspeitam que uma versão “trojanizada” do jogo esteja sendo divulgada em fóruns de jogos e mídias sociais com o objetivo de infectar o maior número possível de dispositivos.

O relatório publicado pela Cyble esclarece que “atores de ameaças (TAs) usam instaladores de jogos para disseminar vários malwares, pois os jogos possuem uma ampla base de usuários e esses, por sua vez, geralmente confiam que os instaladores são softwares legítimos”. O que torna o ataque ainda mais preocupante é o fato de que, enquanto os usuários jogam na versão televisiva do jogo, diferentes tipos de malware podem estar sendo executados no seu dispositivo sem o seu conhecimento.

Eles não se limitam a espionar as vítimas por meio de suas webcams, capturando imagens sem seu consentimento. O malware também pode ser utilizado para explorar o dispositivo do usuário para minerar criptomoedas, como o Bitcoin, roubar senhas armazenadas no navegador e até bloquear o acesso a sites de antivírus.

Outros navegadores

A campanha de malware não se limita ao Google Chrome. De acordo com os pesquisadores, os usuários do Microsoft Edge também são alvos. “Esta campanha de malware minerador de moedas se aproveita do jogo Super Mario Forever para atingir jogadores e indivíduos que utilizam máquinas de computação de alto desempenho para fins de jogos”, afirmam.

Os hackers também têm como objetivo coletar ilicitamente informações confidenciais dos sistemas das vítimas, na busca por lucros financeiros adicionais. Portanto, se você baixou recentemente o jogo “Super Mario 3: Mario Forever”, é recomendado que você verifique a presença de malware em seu computador e remova o que seu software antivírus indicar.

No entanto, o problema não termina aí. Caso a sua webcam tenha sido comprometida, há algumas etapas a serem seguidas. Em primeiro lugar, é essencial garantir que todos os jogos sejam baixados de fontes confiáveis. Em seguida, os usuários devem ativar a função de atualização automática de software em seus dispositivos. Isso torna mais difícil para os cibercriminosos explorarem vulnerabilidades em softwares desatualizados e, assim, protege os usuários desses tipos de ataques.

