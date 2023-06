Você cumpre ESTES requisitos? Poderá receber R$ 800 HOJE no Caixa Tem

Como receber os R$ 800 no Caixa Tem – Os beneficiários do Bolsa Família podem comemorar uma ótima notícia divulgada pelo aplicativo Caixa Tem nesta terça-feira (27). O governo de Lula, do Partido dos Trabalhadores, liberou mais uma parcela de R$ 800 para aqueles que se enquadram nos critérios do programa. Se você é beneficiário e deseja entender quem tem direito ao valor anunciado hoje e como acessar os valores adicionais, este é o momento de ficar atento a essas informações valiosas.

Os beneficiários do Bolsa Família receberão uma parcela adicional de R$ 800, liberada pelo Caixa Tem nesta terça-feira (27). | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa Tem permite saque de R$ 800 para estas pessoas

O Bolsa Família, que foi reformulado sob a administração atual, estabeleceu um valor mínimo de R$ 600 a ser liberado pelo Caixa Tem, oferecendo um auxílio significativo para as famílias brasileiras de baixa renda. Contudo, é fundamental que os beneficiários estejam dentro das regras de participação do programa para terem direito a esse benefício.

As regras estabelecidas para participar do Bolsa Família incluem a necessidade de ter uma renda per capita mensal familiar de até R$ 218. Além disso, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único, garantindo que o governo possa identificar corretamente as famílias que se enquadram nas condições do programa.

Para assegurar a obtenção do valor de R$ 800, os beneficiários do Bolsa Família devem se enquadrar em dois adicionais do programa: o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar.

No Benefício Primeira Infância, o Caixa Tem libera uma parcela de R$ 150 para famílias com uma criança de até seis anos de idade. Esse benefício visa oferecer suporte financeiro para auxiliar no crescimento e no desenvolvimento saudável das crianças nessa faixa etária.

Já o Benefício Variável Familiar libera uma parcela adicional de R$ 50 para beneficiários que possuem um dos seguintes grupos familiares: lactantes, gestantes ou jovens entre sete e dezoito anos incompletos. Esse benefício adicional tem como objetivo oferecer um suporte financeiro extra para as famílias que enfrentam as demandas e os custos associados a essas condições.

Calendário e condições

Ao cumprir os requisitos mencionados acima, os beneficiários do Bolsa Família podem garantir um valor total de R$ 800. A liberação desse valor está ocorrendo nesta terça-feira (27) pelo Caixa Tem para o grupo de NIS 7. O calendário completo do Bolsa Família para o mês de junho já foi divulgado, oferecendo aos beneficiários uma visão clara de quando poderão acessar seus benefícios.

Para além desses aspectos, Wellington Dias, o ministro do Desenvolvimento Social, confirmou as condições para garantir o depósito do Bolsa Família todos os meses. Essas condições, que foram amplamente utilizadas durante os primeiros mandatos do presidente Lula, foram reintroduzidas para garantir um controle efetivo do programa. Elas incluem a necessidade de manter as carteiras de vacinação das crianças atualizadas, garantir o acompanhamento do pré-natal para gestantes e realizar o acompanhamento de campanhas socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil, entre outras.

