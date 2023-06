Como solicitar o Vale Gás? Veja se ainda dá tempo de se inscrever

Existem milhares (senão milhões) de brasileiros que necessitam de ajuda do governo para cobrir gastos básicos mensais existentes dentro de uma casa, e eles têm direito a receber alguns montantes, a exemplo do famoso Vale Gás.

Trata-se de um dos benefícios mais importantes pagos aos cidadãos atualmente, e que é repassado junto ao Bolsa Família, que nada mais é do que simplesmente o principal programa social em vigência.

Mas, claro: existem muitas dúvidas sobre ele, a exemplo da realização e da forma de pagamento, e foi justamente pensando em saná-las que este artigo foi criado.

Quem possui interesse no assunto, portanto, não deve deixar de fazer esta leitura até o final.

O Vale Gás é apenas um dos benefícios que o governo oferece à população de baixa renda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

No que consiste este repasse

O Governo Federal criou o Vale Gás com o claro objetivo de ajudar muitas famílias brasileiras: seu valor pode chegar aos impressionantes R$ 300, sendo ele destinado à compra do botijão de gás que seja de 13 kg.

Vale frisar, porém, que o dinheiro para essa finalidade não é depositado mensalmente: embora siga o mesmo calendário do Bolsa Família este repasse, especificamente, é feito sempre de forma bimestral, para todas aquelas famílias que atendem aos critérios estabelecidos.

Anteriormente, o montante relacionado a este benefício correspondia exatamente a apenas 50% do valor do botijão mencionado acima. Porém, uma Emenda Constitucional mudou esse cenário, colocando um acréscimo no Vale Gás e fazendo com que ele passe a ter o valor total (100%) do botijão de 13 kg.

Estar no Cadastro Único é essencial para solicitar o Vale Gás

Para fazer a solicitação do Vale Gás, que encontra-se no valor de R$ 110, em média, é necessário que o cidadão compreenda que o repasse acontece de forma bimestral. E, além disso, também é imprescindível que ele esteja inscrito devidamente dentro do Cadastro Único.

Também chamado simplesmente de CadÚnico, este sistema coleta dados e faz a gestão de informações, de modo a identificar quais realmente são as famílias de baixa renda que existem no Brasil. Por meio dele, o tempo é otimizado, e as pessoas conseguem ser incluídas no benefício de forma mais rápida.

Ou seja: se inscrever no Cadastro Único significa conseguir se inscrever e ser aprovado de forma mais rápida, mas também existe um trâmite que será conduzido pelo próprio atendente do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Inclusive, para tudo ser ainda mais rápido, a dica é começar o cadastro por meio do app, para depois ir a um CRAS.

Os repasses do Vale Gás em junho

Por fim, é válido reforçar que o pagamento do Val Gás também acontece sempre de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada cidadão beneficiário.

Especificamente no mês de junho, estas foram as datas programadas para os repasses:

NIS cujo final é 1: recebimento em 19/06;

NIS cujo final é 2: recebimento em 20/06;

NIS cujo final é 3: recebimento em 21/06;

NIS cujo final é 4: recebimento em 22/06;

NIS cujo final é 5: recebimento em 23/06;

NIS cujo final é 6: recebimento em 26/06;

NIS cujo final é 7: recebimento em 27/06;

NIS cujo final é 8: recebimento em 28/06;

NIS cujo final é 9: recebimento em 29/06;

NIS cujo final é 0: recebimento em 30/06.

