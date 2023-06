Urgente! Descubra quanto você GASTA apenas deixando o carregador na tomada

Hoje em dia todos tem celular, até mesmo as crianças. O celular se transformou no melhor amigo do homem, uma extensão vital de nossas vidas, no entanto, poucas pessoas prestam atenção de como usar o carregador pode afetar a nossa economia financeira e também ambiental.

Algum dia você já se perguntou o quanto gasta de energia deixando o carregador na tomada mesmo sem o celular estar carregando? Por mais que seja uma pergunta comum, muitos não sabem responder.

Os carregadores podem consumir muita energia mesmo quando o celular não está carregando, podemos dizer que é uma energia desperdiçada e que afeta no final do mês a sua conta de luz.

Uso oculto de energia

Os carregadores de celular consomem uma pequena quantidade de energia mesmo quando fica ligado na tomada sem estar com o celular. É usado entre os especialistas o nome de consumo de energia em modo de espera ou consumo vampiro, isso é conhecido assim porque a maioria dos carregadores de hoje tem modo de espera que continua a consumir uma pequena quantidade de energia, por mais que não esteja usando.

Quanto gasta de energia deixando o carregador na tomada sem celular?

Um estudo relevou que um carregador de um celular típico consome cerca de 0,26 watts de energia quando o celular não está conectado, e cerca de 2,24 watts quando está conectado no celular. Por mais que são números pequenos ao final do mês eles podem somar e se tornar um valor grande, principalmente em uma casa com uma família grande onde todos tem esse hábito.

Por exemplo, alguém da sua família deixar o carregador na tomada durante a semana inteira, ou seja, 7 dias mas sem carregar o celular, se for considerar a tarifa média de energia de R$ 0,60 por kWh, vai gastar aproximadamente R$ 1,37 em um ano.

Lembrando que é um exemplo de apenas um carregador, agora se todos da família deixarem o carregador da mesma maneira o valor vai se multiplicar, se for 5 carregadores pode ser uma despesa de R$ 6,85 por ano.

Desperdício de luz

Por mais que os valores que citamos acima não seja alto, se realmente o carregador estiver conectado na tomada sem um celular acaba sendo um desperdício desnecessário de energia que pode ser evitado, além disso tem um impacto ambiental.

Mude o seu hábito e sempre lembra as pessoas de desconectar os carregadores da tomada da sua casa após usar. Além disso, tem como escolher carregadores inteligentes que podem interromper o fluxo de energia quando não está em uso.

