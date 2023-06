É DE CHORAR! Reduções confirmadas no Bolsa Família

O pagamento do programa Bolsa Família nesse mês de junho está gerando vários comentários, isso porque alguns beneficiários estão comentando que estão recebendo valores menores do que o esperado, valores menores que o a parcela obrigatória que foi compartilhada pelo governo de Lula, no valor de R$ 600. É uma situação que tem causado dúvida entre os beneficiários, será que a regra mudou?

Atualmente, o programa do Bolsa Família é o maior programa social do Brasil que atende cerca de 21 milhões de famílias, então qualquer mudança é muito perceptível por ter um público grande. O novo programa de transferência de renda ainda tem obrigação de depositar por mês os R$ 600 para cada família. A regra não mudou.

vejao porque alguns beneficiários estão recebendo um valor menor no Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O valor mínimo do Bolsa Família continua sendo R$ 600

Mês de junho está sendo um mês um pouco complicado para os beneficiários do programa, mas na verdade é que alguns beneficiários deixarem de estar dentro das regras de renda do programa e entraram para a regra de transição. Ou seja, isso significa que a renda mensal dessas famílias ultrapassou o permitido do programa, que é R$ 218 por pessoa.

Com isso, eles passaram para a regra de transição, que é quando uma família do programa sobe sua renda acima do limite e passa a ter uma renda mensal de meio salário-mínimo por pessoa, ela não será excluída do programa. A família vai poder continuar recebendo do programa, mas somente a metade do valor original.

Lembrando que o pagamento de um valor menor do que a parcela mínima de R$ 600 não está descumprindo a regra do mínimo obrigatório, isso significa que a família não está passando por um período que não atende as regras do programa plenamente e já sendo regida por outra regra, que é a regra de transição, por isso o pagamento foi reduzido.

Desconto no consignado está reduzindo a parcela do Bolsa Família

Outro ponto que devemos destacar é que as dívidas do empréstimo consignado que os beneficiários fizeram não serão perdoadas, as pessoas devem fazer o pagamento até o final, então já vem descontando no valor da parcela de R$ 600, pois as regras do antigo programa permitem o desconto diretamente do benefício.

Por mais que no mês de maio o programa mudou algumas regras e o novo voltou para Bolsa Família, o desconto continua nas parcelas. Os beneficiários desse mês devem receber R$ 142 por pessoa, em casos de família com 5 ou mais pessoas, ou o valor mínimo obrigatório de R$ 600.

