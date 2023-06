BOMBA lançada! Grande auxílio brasileiro está de volta? Valor: R$ 2 MIL

A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) decidiu algo que trouxe uma surpresa para muitos brasileiros além de um alívio financeiro. Quer saber o que é? A partir do dia 1 de julho, a CAPES oficializou a abolição da proibição que limitava esse pagamento referente ao Auxílio Avaliação Educacional (AAE), mas é somente para as avaliações presenciais e se entende para as avaliações realizadas de maneira online.

É uma medida que tornou oficial através da publicação no Diário Oficial ao qual representa um importante conquista para todos os profissionais do setor educacional e os colaboradores eventuais que ajudam no processo de avaliação educacional promovidos pela CAPES.

o auxílio AAE é pago por avaliações. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O AAE (Auxílio Avaliação Educacional) é um benefício financeiro que foi criado para reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais, oferecendo um suporte financeiro durante as atividades de avaliação.

AAE é pago por avaliações?

A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) confirmou uma decisão que vai trazer grandes benefícios para os profissionais da educação que são envolvidos nesse processo de avaliação. Com as notícias que foram divulgadas, o AAE (Auxílio Avaliação Educacional) poderá ser pago por avaliações e assim vai representar realmente uma mudança significativa.

Antes, uma portaria de 2011 estabelecia uma lista toda detalhada das atividades que recebiam essa remuneração através do AAE, porém esses profissionais que desempenhavam essas funções de maneiras remora já estavam excluídos do benefício. Ou seja, era uma restrição de uma limitação para os profissionais envolvidos nessa avaliação educacional no contexto virtual.

Mudanças no cenário educacional

Porém teve uma confirmação recente da CAPES que pode representar uma adaptação nessas mudanças que estão ocorrendo no cenário educacional, principalmente com a crescente prevalência do ensino online. Ou seja, é uma decisão para permitir o pagamento do AAE por avaliações ao qual reconhece a evolução do ambiente educacional e visa garantir que todos os profissionais que contribuem para esse processo de avaliação.

É uma medida que faz com que eles sejam remunerados pelos seus esforços. É como se fosse uma reposta extremamente importante para a realidade que o mundo da educação passa hoje, onde professores, especialistas e tutores estão envolvidos em atividades de avaliação que ocorrem em ambientes virtuais.

Através dessa decisão da CAPES, os profissionais poderão ser contemplados com o auxílio financeiro do AAE, que reconhece a contribuição para a qualidade educacional.

