Confira a lista de quem recebe o “AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO” hoje

Alô, beneficiário do programa Bolsa Família, presta atenção porque hoje é um dia extremamente especial, pois é o dia em que a tabela do programa tem uma surpresa para os beneficiários que tem número de identificação Social (NIS) que termina em 7. É um saque extraordinário para que a família consiga desfrutar de uma ajuda financeira nesse mês.

O programa Bolsa Família é o maior do Brasil que atende 21 milhões de famílias e sempre está passando por algumas mudanças para conseguir ajudar mais famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O banco da Caixa Econômica Federal já compartilhou que disponibilizou esse pagamento exclusivo para esse NIS trazendo alívio e um suporte financeiro.

O pagamento do programa que tem o valor atual de R$ 600 é o valor do saque do Bolsa Família que vem sendo acompanhado nesse mês com alguns adicionais, nos valores de:

R$ 50 para gestantes

R$ 50 para adolescentes de 7 a 18 anos

R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos

Critérios de entrada para o programa e para poder receber o auxílio

É necessário entender todos os critérios do programa Bolsa Família para conseguir entrar, lembrando que o programa direcionado para as famílias que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, mas é necessário cumprir alguns requisitos.

O primeiro deles é fazer o cadastro no CadÚnico indo até no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para realizar o cadastramento nos programas do governo, você pode fazer esse cadastro presencialmente no CRAS ou começar a fazer um pré-cadastro no site ou aplicativo.

Auxílio do Bolsa Família

Após ter feito a inscrição, as famílias precisam passar por uma análise para verificar se realmente atende todos os critérios do programa, principalmente relacionado a renda. Atualmente, o Bolsa Família considera ter uma renda mensal per capita, ou seja, por pessoa da família que precisa ser de até R$ 218 para conseguir se tornar elegível ao programa.

Tem também critérios específicos para a inclusão de gestantes, crianças, lactantes e adolescentes. Ainda tem como receber um adicional de mais R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Basta estar dentro das regras desses adicionais também.

O mês de junho é um mês que muitos beneficiários sonharam com ele para poder ter a oportunidade de receber mais do que apenas R$ 600, já que muitas famílias são numerosas, um adicional na renda com certeza fará a diferença na vivência deles diariamente.

