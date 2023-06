Leia mensagens sem NINGUÉM saber no WhatsApp; este é o truque

O WhatsApp é um dos maiores aplicativos do mundo quando o assunto é o envio instantâneo de mensagens para usuários em qualquer lugar do mundo. E com o grande número de usuário, é normal que o aplicativo precise se moldar aos gostos deles, por conta disso, surgiu uma atualização que permite que o outro usuário não saiba quem leu suas mensagens e vice-versa, isso é excelente para quando a pessoa leu uma mensagem mas não pode respondê-la no momento, confira como ativá-lo.

Confira um truque incrível do WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Atualizações recentes no WhatsApp

O WhatsApp vem passando por várias atualizações, sobretudo, nos últimos meses, os seus usuários até relatam que o aplicativo está se parecendo cada vez mais com o antigo WhatsApp GB, isto é, a versão modificada do mensageiro.

A modificação permitia liberar várias funções que não estavam presentes no WhatsApp original, por conta disso, muitos usuários acabavam migrando do original para o similar.

Devido a migração, a plataforma começou a banir quem usava a versão alternativa. Mas agora, fez melhor, ou seja, em vez de banir, decidiu colocar na versão original várias funcionalidades que antes só tinha no GB.

Novas funções que foram implementadas ao WhatsApp

Inúmeras funções foram adicionadas no aplicativo nos últimos meses e está fazendo a alegria dos seus usuários, as principais são:

Chamadas em grupos: Agora é possível realizar chamadas em grupos, embora isso já fosse possível, há como ter vários usuários em uma mesma chamada.

Editar mensagens: Outra função que já ganhou o coração dos usuários, é a possibilidade de editar uma mensagem após ela ter sido enviada, sem a necessidade de apagá-la.

Desativar visto por último: Antes, ao entrar na mensagem com algum usuário, era possível ver qual foi a última vez que ele entrou no aplicativo e isso era bem desagradável, já que prejudicava a privacidade das pessoas, agora isso mudou e é possível desativar essa opção.

E além dessas funções, outra que faz bastante sucesso é a possibilidade de desativar a confirmação de leitura.

Desativando a confirmação de leitura

Para desativar a confirmação de leitura é bem fácil, basta que o usuário entre até as configurações e após isso clique em “privacidade”, feito isso, basta desativar a confirmação de leitura. Lembrando que o efeito é recíproco, nem as pessoas terão acesso a sua confirmação nem o usuário terá acesso a confirmação das demais pessoas.

Além disso, a função serve apenas para mensagens enviadas no privado de cada usuário, mensagens enviadas em grupos não usufruem do benefício do outro não saber quem leu ou não.

Portanto, mesmo com a opção desativada, ao entrar em algum grupo do WhatsApp, se alguém apertar na mensagem e após isso em “detalhes”, poderá ver todos que visualizaram a mensagem.