O pix é a forma de pagamento mais utilizada hoje em dia, além de ser a mais popular, tudo isso devido a sua instantaneidade. Porém, por mais que seja uma ferramenta fácil de mexer erros podem acontecer, e um dos mais temidos é fazer um pix enviado para a pessoa errada.

Assim que envia o PIX a pessoa fica preocupada e não sabe se será possível ter esse dinheiro de volta ou se tem como cancelar o pix, por isso trouxemos esse texto para esclarecer de uma vez por todas essa dúvida.

Como cancelar um Pix ERRADO; descubra seu direito

Posso cancelar um pix que já foi enviado?

Não tem como cancelar! Uma característica boa do PIX é a velocidade e também a efetividade, pois as transferências são feitas em tempo real, isso que diferencia o pix dos outros. Antes de enviar o pix é necessário prestar bastante atenção ao colocar os dados da pessoa que deseja enviar, qualquer número ou letra errada por ir para outra pessoa desconhecida.

Assim que o pagamento é feito não tem como desfazer a transferência.

Como posso recuperar esse dinheiro?

Para conseguir recuperar o dinheiro do pix que foi enviado errado por engano é necessário adotar algumas medidas, a primeira delas é tentar encontrar em contato com a pessoa que recebeu o pix. Por exemplo, se a chave pix foi um número de celular e você colocar algum número errado, tenta ligar para esse número e explicar para a pessoa, no caso do e-mail a mesma coisa.

Tem casos que tem como resolver essa situação assim, diretamente com a pessoa, mas se caso não conseguir entrar em contato com a pessoa pode tentar entrar em contato com uma instituição financeira.

Porém, se tiver suspeita de golpe ou fraude tem que relatar esse fato ao banco imediatamente. É importante saber que o Banco Central implementou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite os bancos participantes do pix terem acesso a essa ferramenta para devolver esses recursos em casos de golpe.

Em casos de golpe entre em contato com o banco

Quando acontecer esse tipo de caso com você entre em contato com o banco através dos canais de atendimento e já relata o que aconteceu o mais rápido possível para tentar reverter essa situação.

Se na situação aparecer uma falha no sistema do banco que possa resultar no envio incorreto do pix, é necessário contestar a transação, apara fazer isso vai precisar entrar em contato com o banco, o ocorrido solicite a análise a resolução do problema.

Dependendo da gravidade da situação pode ser necessário registrar um boletim de ocorrência na polícia.

