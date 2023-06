Só para RICO? Quanto custa fazer uma faculdade de Medicina HOJE?

No Brasil, a faculdade de medicina é conhecida como uma graduação que mais precisa de investimento financeiro, ou seja, a maioria dos brasileiros considera que cursar medicina é caro. Hoje em dia as mensalidades estão chegando ao valor de R$ 10 mil, revertendo para o salário-mínimo atual, é equivalente a 8 salários-mínimos.

Se você tem sonho de cursar medicina, mas os valores te assustam, preparamos uma lista para você conseguir fazer uma comparação dos valores em instituições privadas em cada região do Brasil.

Valor de uma faculdade de Medicina?

Em nosso país, os valores já é de se esperar, a mensalidade do curso de Medicina fica em torno de R$ 7.300, esse dado foi através de um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) que conseguiu mapear os valores de graduação em todas as regiões do Brasil.

A última atualização foi feita no ano de 2019. E a região que o curso está mais caro é na região do Nordeste, custando R$ 7.500 por mês, já no Sul o valor cai um pouco ficando em R$ 6.700.

No geral, a pesquisa mostrou que os estados mais caros do curso de medicina são no Mato Grosso e Acre, que já ultrapassou dos R$ 10 mil, e os mais em conta foram encontrados no Tocantins e Santa Catarina no valor de R$ 6 mil.

Regiões e valores da mensalidade de medicina

Região Norte – R$ 7.403

Rondônia – R$ 6.912

Acre – R$ 10.371

Amazonas – R$ 6.786

Roraima – Sem dados

Pará – R$ 8.831

Amapá – Sem dados

Tocantins – R$ 6.032



Região Nordeste – R$ 7.508

Maranhão – R$ 8.302

Piauí – R$ 7.485

Ceará – R$ 7.432

Rio Grande do Norte – R$ 8.061

Paraíba – R$ 7.689

Pernambuco – R$ 6.593

Alagoas – R$ 7.391

Sergipe – R$ 6.190

Bahia – R$ 7.759

Região Sudeste – R$ 7.498

Minas Gerais – R$ 7.607

Espírito Santo – R$ 6.745

Rio de Janeiro – R$ 7.894

São Paulo – R$ 7.389

Região Sul – R$ 6.676

Paraná – R$ 7.430

Santa Catarina – R$ 6.076

Rio Grande do Sul – R$ 6.579

Região Centro-Oeste – R$ 7.027

Mato Grosso do Sul – R$ 9.128

Mato Grosso – R$ 10.120

Goiás – R$ 6.410

Distrito Federal – R$ 6.529

Faculdade de medicina online existe?

A resposta é não! Não tem graduação online de medicina que seja reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação), pois todo curso que for criado nessa área precisa estar submetido â manifestação do Conselho Nacional de Saúde).

