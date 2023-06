Quanto custa ter uma profissão (fazer faculdade) no Brasil? Preço pode assustar

Hoje em dia as coisas mudaram e muito. Atualmente é mais fácil conseguir entrar em uma faculdade do que antigas que as vagas eram mínimas. Hoje existem portas que te levam diretamente para a faculdade e oportunidades diárias. Vale ressaltar que antigamente não existem faculdade em todas as regiões igual tem hoje.

Por mais que alguns dados e estatísticas tenham mudado, ainda sim para algumas pessoas o sonho de fazer uma faculdade pode passar longe devido a desigualdade que ainda enfrentamos em nosso país. No Brasil, tem faculdades públicas que não precisa pagar mensalmente, mas mesmo assim estudar em uma faculdade pública pode demandar alguns gastos, com alimentação, transporte, trabalho, livros, até mesmo aluguel quando a pessoa mora longe da faculdade.

Para conseguir entrar em uma faculdade é necessário participar de alguns processos seletivos, tanto na pública como a particular, normalmente ambas usam a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para selecionar as pessoas, no entanto existem faculdades que criam os seus próprios vestibulares.

Valor de uma faculdade particular no Brasil

A faculdade particular no Brasil cobra mensalidades depende da área do curso que foi escolhida e também qual a modalidade do ensino (online ou presencial). Existem graduações em faculdades particulares que a mensalidade ultrapassa o valor de R$ 4 mil, que é o curso de medicina, que atualmente é considerado o mais caro.

Porém tem cursos em EAD, dependendo da área, que a mensalidade pode sair por R$ 200 ou R$ 300. Já foi encontrado faculdade em EAD em Direito que a mensalidade estava variando de R$ 300 a presencial por R$ 4 mil. Já na área da Pedagogia já foi encontrado curso em EAD no valor de R$ 100 por mês.



Os estudantes de jornalismo já conseguiram encontrar uma graduação no valor médio de R$ 900, lembrando que pode variar conforme as instituições. Já para o curso de Marketing, que é uma área que ganhou grande popularidade nesses últimos tempo, também foi encontrado um valor acessível de R$ 500 por mês.

Por isso não tem como dizer exatamente um preço fixo de cada universidade ou área, pois os valores no Brasil tem grande variação, principalmente de região em região. Porém não perca a chance de poder economizar e conseguir uma bolsa de estudo.

Bolsa de estudo

Para conseguir ter paz durante a faculdade e uma economia, é necessário ter uma bolsa de estudo, tem algumas instituições que contam com ajuda de programas especiais para ofertarem bolsas para alunos, que normalmente esses alunos são selecionados por nota. Lembrando que o estudante pode contar com o Educa Mais Brasil, que é o maior programa privado na inclusão educacional do Brasil e que tem parceria com várias faculdades.

