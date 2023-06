O inverno é uma das épocas do ano mais esperadas pelos brasileiros. Pelo menos para algumas regiões do Brasil. Destaca-se pelo clima frio e constantes chuvas. Regiões como Norte e Nordeste aproveitam ao máximo cada etapa desse momento. Este ano terá pela primeira vez um inverno sob influência do fenômeno conhecido como El Niño. Haja vista que nos últimos três anos o inverno fora marcado por um fenômeno parecido, o La Niña. Por mais que sejam nomes semelhantes, a variação entre um e outro é bem elevada. Trata-se de uma forte alteração no padrão de circulação da atmosfera em todo o globo terrestre.

O que esperar do INVERNO de 2023 Veja a previsão para o Brasil | Foto de Osman Rana na Unsplash

Estas regiões irão encarar o inverno de maneira diferente

Regiões como Rio Grande do Sul, hão de encarar um dos invernos mais gelados das últimas décadas. Lembrando que o ar gelado e as demais variações climáticas estão relacionadas aos ciclones extratropicais que são bem intensos no Atlântico Sul.

Isso acaba impulsionando bastante as grandes massas de ar gelado que vão em direção ao estado. Em contraste a outras regiões, os meses de agosto e setembro possuem a maior incidência de massas de ar quente indo em direção à região.

Os meses em questão possuem grandes riscos de vendavais e até mesmo chuva de granizo. Agora na região Sudeste e Centro-Oeste, tudo indica uma maior tendência de chuvas abaixo da média.

Entretanto, em algumas sub-regiões podem haver a incidência de chuvas acima da média. Bem como nas áreas Oeste e Sul do Mato Grosso do Sul. O mesmo evento acontece no lado Leste e Sul de São Paulo.

Portanto, nessas regiões indicada é comum que haja uma oscilação entre períodos chuvosos e de altas temperaturas. Ocasionando mudanças bem significativas nas temperaturas. Lembrando que são segmentadas de tempestades e ventos fortes.

Leia mais: Não corra perigo! Aprenda a receber alertas de risco da Defesa Civil no seu celular

Brasileiros precisam ter cuidado com isso

Os brasileiros precisam ter cautela, isso no quesito da agricultura. É comum que essa época do ano acabe causando danos à fruticultura, em razão das grandes oscilações entre calor e frio. É importante que os moradores estejam atentos as variações climáticas e possíveis intensificações em seus efeitos.

Lembrando que os agricultores precisam tomar cuidado redobrado em razão das mudanças climáticas, a fim de proteger ao máximo as suas respectivas plantações e evitar o máximo possível os impactos negativos que as chuvas intensas ou clima gelado podem acarretar no país.

Portanto, é interessante estar sempre atento a essas variações climáticas. Em algumas áreas de São Paulo, o inverno já chegou com força total. Com clima gelado e até mesmo assustador para muitos moradores de rua.

Lembrando que nos últimos cinco anos, trata-se de um dos invernos com os climas mais abaixos. Chegando a menos de 10 graus em alguns dias da semana. Portanto, o inverno promete para muitas cidades brasileiras.

Há uma variação de região para região, cidade para cidade. Por exemplo: em Fortaleza e Sobral, ambas cidades do Ceará. As chuvas intensas acontecem entre os meses de fevereiro e maio. A partir de então, já entram em uma outra estação e as chuvas recorrentes são cessadas.

É importante estar atento aos noticiários locais para saber quais são as influências climáticas em cada região.