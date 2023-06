O WhatsApp está em constante crescimento e todos os meses uma nova função é implementada na versão estável do mensageiro. Nos últimos anos o WhatsApp evoluiu bastante no quesito: design e funcionalidades. Bem como a implementação de funções semelhantes a de outras redes sociais. Como Instagram e Facebook. Entretanto, o WhatsApp ainda é WhatsApp: precisando manter sua essência inicial. Em contraste com outras redes, o WhatsApp usa o número de telefone para vincular uma conta. Isso resulta em muitas chamadas indesejadas e até mesmo golpe. Após o lançamento dessa função, esse problema será passado. Veja como funciona e como ativar a funcionalidade.

Novo recurso de CHAMADAS alegra usuários do WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Esta função irá evitar chamadas indesejadas

Não é raro que criminosos peguem uma lista de números e através de programas ou até mesmo manualmente troquem os algarismos a fim de enviar mensagens ou realizar ligações para pessoas aleatórias.

A prática muita das vezes é realizada até mesmo da cadeira. O intuito é lesar o máximo possível de pessoas e obter vantagens financeiras com isso.

Não é de hoje que esse tipo de golpe existe. Há uma década atrás os criminosos se passavam por agentes de programas de TV, garantindo que as vítimas haviam ganhado prêmios em dinheiro, mas era tudo mentira.

Agora o WhatsApp lançou uma função estável que permite que os usuários da aplicação silenciem essas chamadas indesejadas. A fim de que os números desconhecidos não possam atrapalhar.

Porque na verdade, as chamadas serão registadas, visto que pode ser de uma pessoa importante. Entretanto, não irá aparecer no display ou nas notificações. Evitando uma perda de tempo com chamadas indesejadas e até mesmo oriundas de criminosos.

É uma função que alegrou muitas pessoas, até mesmo porque sua ideia inicial é inibir até mesmo aqueles contatos deletados. Ou seja, está chamando a atenção dos usuários e já pode ser usada na maioria dos dispositivos móveis.

Como ativar a função de ‘bloqueio’ de chamadas?

Ainda sobre as funções de chamadas, o WhatsApp também lançou o terceiro botão. Cujo o usuário poderá responder uma chamada com uma mensagem. Antes eram apenas duas opções: ou aceitar ou rejeitar a chamada. Causando muitos inconvenientes às vezes.

Voltando para o bloqueio de chamadas ou silenciar, é necessário ativar de maneira manual dentro do aplicativo. Lembrando que isso deve ser feito em cada dispositivo que queira ter a função implementada.

É possível ativar e desativar a qualquer momento. Portanto, poderá deixar ativa e posteriormente desativar. Lembrando que essa função é recomendada apenas para números pessoais; no caso dos comerciais essa função pode acarretar em uma redução no número de vendas ou contratações.

Veja como ativar a funcionalidade no WhatsApp

Abra o aplicativo do WhatsApp;

Clique nas configurações na parte superior direito;

Clique na aba de privacidade;

Clique em chamada;

Procure por “silenciar chamadas de números desconhecidos” e clique em ativar.

Pronto. Feito isso todas as chamadas oriundas de números desconhecidos serão desativadas e desse modo os usuários não serão mais incomodados.