Todos os anos o preço médio para tirar a primeira habilitação ou adição de categoria aumenta. Entretanto, por ser um documento obrigatório para conduzir veículos e até mesmo aumenta as chances de encontrar emprego: é comum que todos os brasileiros corram atrás para conseguir pagar. No geral, o alto valor é com base nas taxas aplicadas pelo Centro de Formação de Condutores (CFC). As autoescolas cobram pelas aulas teóricas, práticas, etc. Caso o aluno falte, é cobrado uma taxa. Caso adie a aula dentro de um determinado período, é cobrado uma taxa. Ou seja, o sistema é feito para o aluno perder o máximo de dinheiro até que consiga a primeira habilitação.

Revelado o ASSUSTADOR preço da CNH atualiza; confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Preço da CNH assusta brasileiros

O valor da CNH aumenta todos os anos. No geral nos primeiros meses do ano. É possível obter a habilitação a partir dos 18 anos. Existem 06 categorias diferentes. Entretanto, a partir da segunda: é uma espécie de adição. Ou seja, o cidadão é habilitado em um veículo e adiciona um outro.

A primeira modalidade é uma espécie de permissão para dirigir. ACC: que permite aos condutores dirigirem ciclomotores de duas ou três rodas. Lembrando que o máximo de potência deve ser de 50 cilindradas. As famosas “cinquentinha”.

Logo em seguida é a queridinha dos brasileiros, a CNH com categoria A. Dando permissão para dirigir motos e os veículos da categoria anterior. E logo depois é a que muitos desejam, CNH com categoria B. Permitindo dirigir carros.

Portanto, a partir da C, é meio que opcional aos brasileiros. Visto que para obter boas chances de emprego e trafegar livremente (isto é, a grande maioria dos brasileiros) é necessário ter apenas a CNH com categoria A e B.

A última categoria é a E. Que permite ao cidadão conduzir todos os veículos das categorias anteriores, entretanto, inclui a possibilidade de dirigir reboques. O preço médio é dado a partir das CNHs que mais saem no Brasil.

Que são a A, B e dupla. Lembrando que o valor pode mudar de estado para estado, de acordo com as taxas locais aplicadas.

Leia mais: Confirmada VITÓRIA para quem tem esta moeda de 5 centavos HOJE

Veja o valor atualizado 2023

O valor atualizado para emitir a CNH em 2023 é bastante salgado para a maioria das pessoas. Caso seja a primeira habilitação, muitas autoescolas autorizam o pagamento parcelado no boleto, uma espécie de carnê de pagamentos. Entretanto, todas aceitam o pagamento parcelado no cartão de crédito.

As categorias mais comuns são A, B e AB. A média nacional começa em R$ 2.300 e vai até R$ 4.200 de acordo as categorias escolhidas. Veja o preço detalhado abaixo.

CNH A: R$ 2.300

CNH B: R$ 2.800

CNH A-B: R$ 4.200

Lembrando que essa média é geral, ou seja, é a soma de todos os valores encontrados divididos pela quantidade de cidades/estados pesquisados. O valor pode sofrer uma grande redução de estado para estado. Por exemplo: antes da pandemia na cidade de Sobral-CE, o preço para tirar a primeira habilitação A-B era de R$ 2.400.

Ou seja, praticamente menos do dobro da média nacional. Lembrando que ao pagar este valor: o aluno está garantindo o acesso as aulas teóricas, práticas e os demais exames. Algumas autoescolas já incluem o valor dos exames no preço da matrícula.

Ademais, é um processo difícil que a maioria dos brasileiros precisam passar um dia. Tal como a escola. Após alguns anos, passou. A CNH é da mesma maneira. Após alguns meses de esforço intenso: há a recompensa. A CNH em mãos e o direito de dirigir livremente.