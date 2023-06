Praticamente em todas as cidades do Brasil, os departamentos de trânsito estão intensificando as blitz e fiscalização das ruas. O intuito é inibir a ação de motoristas mal-intencionados e barrar aqueles que não estão de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Há algumas multas que são leves, outras médias e também há aquelas que são gravíssimas. Entretanto, há uma multa que além do condutor receber um boleto de R$ 3 mil para pagar, poderá passar até 10 anos na prisão. Veja qual multa é e o que pode ser feito para evitar.

Esta atitude no TRÂNSITO resulta em 10 anos de prisão e multa de R$ 3 MIL | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Esta multa pode dar cadeia para muitas pessoas

Inspirados em grandes nomes do automobilismo brasileiro ou mundial, muitos motoristas acabam disputando rachas em vias públicas. Esta atitude irresponsável em ruas e avenidas podem não somente resultar em multa como em prisão aos envolvidos.

Não é raro encontrar em grandes metrópoles como São Paulo, os populares rachas da noite. Na qual os condutores disputam entre si e outra parte do público fica observando do lado de fora: realizando suas apostas.

Isso é uma prática totalmente proibida pelo CTB, podendo resultar em prisão para os responsáveis. Lembrando que as vias públicas têm limite de velocidade estipulado pelo Contran.

Ao dirigir acima deste limite estipulado é cabível de acidentes, na qual poderá prejudicar não somente o condutor como possíveis pedestres.

O que o CTB diz sobre os rachas?

Os rachas também são conhecidos como “pegas” e podem ser de carro ou moto. Violam completamente as normas de velocidade das vias públicas brasileiras. Com base no Artigo 173 do CTB, aquele que prática essa modalidade está cometendo uma infração de trânsito.

Portanto, deverá arcar com as consequências. Que no geral é uma multa de R$ 2.934,70 e dependendo do caso o condutor poderá ter a CNH riscada, isto é, suspensa. Caso o condutor seja pego mais de uma vez na prática, a multa será dobrada.

Já em outro Artigo, no 174, ressalta que ao ser promovido eventos do tipo sem as devidas permissões dos órgãos responsáveis: é cabível de multa e punições. Já no Artigo 308, determina a prisão em flagrante dos responsáveis.

Caso essa infração resulte em lesão corporal, o condutor responsável poderá passar até seis anos na prisão. Caso o caso evolua para o óbito, o tempo de prisão pode ser de até 10 anos. Os populares que queiram denunciar esses rachas para os órgãos competentes: podem ligar para o 190, a fim de que eles averiguem e faça as devidas conduções para a Delegacia de Polícia Civil.

Portanto, é importante ter atenção e caso queira praticar a modalidade: conhecer instituições sérias que promova eventos regularizados pelos órgãos responsáveis.