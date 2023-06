Empresa cria tecnologia para EVITAR problemas de visão no celular

Apple cria função contra problemas de visão causados pelo celular – No universo da tecnologia móvel, os usuários estão sempre em busca das novidades mais recentes. Em um esforço para aprimorar ainda mais a experiência do usuário, a Apple apresentou um novo recurso chamado “Distância da Tela”, que estará disponível no iOS 17 e no iPadOS. Este recurso inovador tem como objetivo alertar os usuários quando estiverem segurando seu iPhone ou iPad muito perto dos olhos por períodos prolongados, uma medida preventiva que poderá contribuir para evitar cansaço visual e reduzir o risco de miopia, sobretudo entre crianças.

O iOS 17 trará um novo recurso chamado “Distância da tela” que visa cuidar da saúde e da sua visão ao alertar quando o celular está muito próximo dos olhos por longos períodos. Foto: divulgação

Uso do celular pode causar danos à visão?

A introdução deste recurso foi anunciada durante o evento WWDC 2023, realizado recentemente na Califórnia. A Apple, gigante de tecnologia conhecida por seu compromisso com a inovação, explicou que a nova funcionalidade será disponibilizada para todos os iPhones e iPads Pro equipados com o recurso Face ID. A opção pode ser facilmente ativada pelos usuários nas configurações de seus dispositivos.

O funcionamento do recurso “Distância da Tela” baseia-se no uso da câmera TrueDepth, a mesma utilizada para o recurso de identificação facial Face ID. A câmera irá calcular a distância entre a tela do dispositivo e os olhos do usuário. Caso a distância seja identificada como muito próxima por um tempo considerável, um aviso em tela cheia será exibido, aconselhando o usuário a afastar o dispositivo.

A Apple recomenda uma distância de 40 a 45 centímetros entre os olhos e o iPhone, um intervalo considerado seguro e que pode auxiliar na manutenção da saúde ocular. Quando o recurso estiver ativado e a distância medida for inferior a 30 centímetros, uma mensagem alertando que o “iPhone está muito perto” será exibida.

O novo recurso foi projetado para ser o mais amigável possível ao usuário. Portanto, caso o alerta seja ativado, basta o usuário clicar em “Continuar”, quando uma marca de seleção aparecer na tela, após ajustar a distância do iPhone para uma posição mais segura.

Como ativar este recurso

A ativação do recurso “Distância da Tela” é bastante simples. Basta o usuário abrir a guia “Tempo de Uso” nas Configurações do dispositivo e, em seguida, selecionar “Distância da Tela” na seção “Limitar uso”. A função será então apresentada em uma série de telas explicativas. O usuário deve pressionar “Continuar” em cada tela e, ao final, selecionar “Ativar distância da tela”.

Embora o recurso “Distância da Tela” ainda esteja em versão beta para desenvolvedores, a Apple planeja lançá-lo oficialmente em setembro deste ano. Os dispositivos que serão compatíveis com este novo recurso incluem o iPhone XS e modelos mais recentes, além dos iPads Pro de 11 e 12,9 polegadas lançados a partir de 2018.

Com o anúncio deste novo recurso, a Apple continua demonstrando sua dedicação em melhorar a experiência do usuário, além de enfatizar a importância de proteger a saúde ocular de seus usuários. É uma inovação que sinaliza a busca contínua da Apple por soluções que integram tecnologia de ponta, design intuitivo e cuidado com a saúde e o bem-estar de seus usuários.

