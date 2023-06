Google aponta o que é preciso para ter SUCESSO no trabalho

Google aponta práticas de sucesso no trabalho – O conselho bem-intencionado, mas talvez antiquado, de “seguir sua paixão” no que diz respeito à escolha profissional é um mantra comum na orientação vocacional. No entanto, Oliver Siy, pesquisador de experiência do usuário do Google, questiona a eficácia universal desse conselho em um estudo recentemente publicado na revista Psychological Science. A pesquisa levanta a questão de se o conselho é, de fato, a melhor orientação para todos, ou se pode inadvertidamente limitar as escolhas profissionais e contribuir para a perpetuação de estereótipos de gênero.

O pesquisador do Google, Oliver Siy, questiona o conselho de seguir a paixão na escolha profissional, destacando que é importante desenvolver interesses ao longo do tempo no campo de trabalho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Especialista do Google fala sobre trabalho

O estudo, liderado por Siy, examinou as teorias implícitas de interesse, que se baseiam na ideia de que os interesses pessoais podem ser desenvolvidos (teoria do crescimento) ou fixos (teoria fixa). A análise dos dados revelou que quando estudantes e adultos são incentivados a “seguir a paixão”, eles tendem a escolher campos de carreira que são mais consistentes com os estereótipos de gênero. Este resultado tem potenciais implicações preocupantes no que se refere ao reforço de conceitos sexistas na escolha profissional.

Veja também: Google deletará as fotos de vários usuários em julho; cheque sua conta AGORA

A pesquisa observou que as mulheres tendem a optar por carreiras na área da saúde ou nas artes, enquanto os homens escolhem carreiras em negócios e ciências. Este padrão pode parecer um tanto estereotipado, especialmente em um momento em que a sociedade está se esforçando para promover a igualdade de gênero e desmantelar conceitos arcaicos sobre “trabalhos de homens” e “trabalhos de mulheres”.

Os resultados do estudo sugerem que o conselho de “seguir a paixão” pode limitar as escolhas profissionais das pessoas e contribuir para a escassez de mulheres nos campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, conhecidos pela sigla em inglês STEM. Isso levanta preocupações significativas sobre como aconselhar jovens na busca de suas carreiras, visto que a diversidade e a inclusão têm se mostrado elementos essenciais para o sucesso de qualquer campo.

Como devo agir?

Diante desse panorama, surge a questão: se não aconselhar a seguir a paixão, qual deve ser a orientação? De acordo com Siy, a sugestão é que os indivíduos se concentrem e se dediquem a desenvolver seus interesses ao longo do tempo, em vez de buscar uma paixão preexistente e comprometer-se a uma carreira relacionada a ela.

Portanto, a ideia popular de “seguir a paixão” na escolha da carreira pode não ser a solução universalmente adequada que se pensava ser. Embora possa ser útil para alguns, em muitos casos, pode acabar limitando as opções de carreira e perpetuando estereótipos de gênero. De acordo com Oliver Siy, a chave pode estar em descobrir o que te encanta com o passar do tempo e explorar diversas opções de carreira, em vez de se concentrar em seguir uma única “paixão”. Através desta abordagem, é possível se abrir para um espectro mais amplo de possibilidades profissionais.

Veja também: Como funcionará o “PROVADOR VIRTUAL” do Google para ajudar você a comprar roupas em casa