Não é de hoje que os brasileiros estão entrando cada vez mais no mundo dos numismatas. Trata-se de colecionadores de cédulas, moedas, medalhas, etc. Muitos passaram anos e anos sem saber o real valor desses itens: entretanto, algumas moedas podem chegar a valer mais de R$ 30 mil. Entenda quais são os critérios e conheça essa moeda tão valiosa.

Não jogue fora! Moeda de R$ 0,25 com erro pode valer R$ 30 MIL | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que essas moedas são tão valiosas?

Esta área é uma das que mais crescem no Brasil. Isso porque há uma raridade muito grande nos produtos deste segmento. A maioria dos itens vendidos pelos colecionadores possuem um grande valor histórico: fazendo parte da cultura do país.

Entretanto, outras moedas valiosas possuem um valor não pela sua história, mas raridade. Muitos itens possuem erros em sua grafia: e isso ocasiona um aumento em seu preço de mercado. Era comum os programas de TV abordar esses temas. Na qual pediam uma cédula ou moeda, e os internautas tinham a chance de ligar para lá informando a moeda ou cédula em questão.

Tornando-se atração por muitas décadas, esse tipo de programa desapareceu com o passar do tempo devido as falsificações. Entretanto, o espírito numismata ainda permanece firme no coração de milhões de colecionadores. Lembrando que para colecionar não é preciso ter muito dinheiro, é possível começar com simples objetos: não tão raros, mas colecionáveis.

Visto que são poucas as unidades impressas, ocasionando dessa maneira um número limitado de itens. Bem como cédulas assinadas por presidentes do BC que passaram pouco tempo em seu mandato.

Esses e outros são os motivos que levam o alto valor dessas moedas e itens de colecionadores. Lembrando que ainda é um mercado bastante amplo, entretanto, que ainda há uma carência de mercado. Isto é, de pontos de venda e troca desses itens. A fim de garantir uma maior segurança entre ambas as partes.

Qual é esta moeda tão valiosa?

Portanto, esta moeda tão valiosa é uma moeda de apenas R$ 0,25 centavos. Entretanto, que seu valor supera muito mais aos algarismos descritos em suas faces. Essa moeda é uma das mais raras do Brasil.

Trata-se de uma moeda bifacial, ou seja, com os dois lados completamente iguais. Exibindo a fotografia de uma das personalidades históricas mais conhecidas do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca.

Devido o erro de impressão, apresenta-se a efígie do mesmo em ambos os lados. Essa moeda é uma das mais raras descobertas no país. Tratando-se de um elemento bastante incomum que foi descoberto.

Causando bastante fascinação nas pessoas, o que cativou bastante o desejo dos colecionadores de moedas a fim de conseguir obter essa moeda e outros itens semelhantes.