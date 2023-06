Libere os seus R$ 3 MIL no Caixa Tem HOJE mesmo

Saque disponível no Caixa Tem – A Caixa Econômica Federal (CEF) tem trilhado um novo caminho para facilitar o acesso ao crédito aos empreendedores e trabalhadores autônomos do Brasil. Ao introduzir inovações na maneira de oferecer crédito, a instituição busca aliviar os desafios financeiros comuns a estes grupos, gerando mais oportunidades e fomentando a economia local.

A Caixa Econômica Federal facilita o acesso ao crédito pelo Caixa Tem, permitindo solicitar até R$ 3 mil para MEIs e trabalhadores informais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Caixa Tem liberou R$ 3 mil para estas pessoas

A CEF tem lançado uma série de iniciativas para simplificar a vida de seus usuários, e uma delas tem chamado atenção pela sua facilidade e condições atrativas. Agora, Microempreendedores Individuais (MEI) e trabalhadores informais podem solicitar um empréstimo de até R$ 3 mil pelo aplicativo Caixa Tem, o que representa um passo significativo em direção a um acesso mais inclusivo ao crédito.

Este novo formato de crédito, conhecido como SIM Digital, é uma oferta exclusiva da Caixa Econômica Federal voltada principalmente para MEI e trabalhadores informais. Ainda que a linha de crédito esteja voltada para estes grupos, também há a possibilidade de negativados conseguirem o empréstimo, ampliando assim o alcance da iniciativa.

Os requisitos para ser elegível ao crédito são simples: no caso do MEI, é preciso ter pelo menos dois meses de atividade com CNPJ e um faturamento anual inferior a R$ 81 mil. Além disso, ter uma conta jurídica na Caixa e ter o crédito aprovado pela instituição também são requisitos essenciais.

Para solicitar o empréstimo, os interessados devem baixar o aplicativo Caixa Tem, disponível para sistemas Android e iOS, e preencher o cadastro com seus dados e algum documento de identificação. Após o envio do cadastro, a análise de crédito é realizada e pode levar até 10 dias. Uma vez aprovado, o usuário pode solicitar o empréstimo e, após confirmar a operação, o crédito é contratado.

Detalhes e observações

Existem, no entanto, algumas especificidades no valor dos empréstimos. Trabalhadores informais podem solicitar até R$ 1 mil pelo aplicativo Caixa Tem. Para o MEI, o valor pode chegar até R$ 3 mil. A taxa de juros para o MEI é de 1,99% ao mês, um pouco mais alta do que a taxa para as pessoas físicas, que é de 1,95% ao mês.

O prazo para pagamento do empréstimo é de 24 meses, tanto para trabalhadores informais quanto para MEIs. Outro ponto importante é que os Microempreendedores Individuais têm a opção de solicitar o empréstimo não apenas pelo aplicativo, mas também pelo WhatsApp ou diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal, o que oferece ainda mais facilidade e flexibilidade para esse público.

Esta inovação no oferecimento de crédito pela Caixa Econômica Federal é uma resposta ao crescente número de empreendedores e trabalhadores autônomos no Brasil. Ao proporcionar um acesso mais fácil e inclusivo ao crédito, a CEF contribui para o desenvolvimento do empreendedorismo, a sobrevivência de pequenos negócios e a dinamização da economia em um período desafiador.

