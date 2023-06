Melhor não matar moscas na sua casa; entenda o porquê

Assim que acordamos a primeira coisa que fazemos é abrir as nossas janelas para entrar ventilação dentro da casa, porém se nas suas janelas não tiver rede mosqueteiras possa ser que as moscas entrem em casa com facilidade, e sabemos que atrapalha bastante.

Tanto o barulho que fica fazendo, pousando em alimentos, então quando uma mosca entra dentro de casa sempre queremos matá-las esmagando com o chinelo, porém o que ninguém imagina é que tem uma motivação de saúde para evitar de esmagar as moscas.

veja truques de como pegar as moscas. Imagem: wirestock / FreePik

Por qual motivo não pode matar a mosca?

O primeiro passo é evitar deixar que as moscas e varejeiras entrem dentro de casa, pois elas são cheias de bactérias e conseguem se instalar em vários lugares, como em pratos, copos, comidas, e são coisas que depois entram em contato com a nossa boca.

Além disso, existem alguns sprays químicos que podem ser usados para tentar afastas as moscas desse local, tem remédios que não poluem o meio ambiente e que também não é perigoso para quem tem animal em casa. Tem como criar uma armadilha para insetos usando uma garrafa.

É bem simples: pegue e garrafa de plástico e corte-a no meio, coloque um pouco de água com açúcar na parte inferior da garrafa e deixa a parte cortada de cabeça para baixo na garrafa como se realmente fosse um funil, as moscas vão parar na água doce e vão entrar no funil sem conseguir sair depois.

Veja também: XÔ, baratas e moscas! Truque caseiro para por fim às pragas

Métodos que ajudem a capturar moscas

Outra dica que podemos compartilhar é com o uso de algodão com óleo essencial, é necessário colocar as bolinhas de algodão com óleo essencial longe do alcance das crianças e até mesmo dos animais que tem dentro de casa.

Tem várias maneiras de deixar as moscas longe de casa e também das plantas que tem um cheiro desagradável. A única coisa que não é recomendado para fazer é esmagar as moscas pois ela pode espalhar larvas pelo ambiente.

Veja também: Receita de ácido hialurônico CASEIRO para deixar a pele jovem