Como vai funcionar o novo Pix AUTOMÁTICO previsto para 2024

O pix é a forma de pagamento mais utilizada hoje em dia. Desde quando foi lançado ele não saiu no topo, é até hoje o mais utilizado e tem estatísticas que não deixam de mentir, pois bateu recorde no mês de março. Segundo informações que foram compartilhadas pelo Banco Central mais de 3 milhões de operações ocorreu no mês passado.

E conforme os dados só indica que no futuro o pix ainda vai ganhar mais popularidade e mais funções. O Banco Central compartilhou essa semana uma novidade para os brasileiros: o PIX automático, que vai começar a funcionar no mês de abril do ano de 2024.

É uma nova modalidade que vai permitir pagamentos que serão totalmente programados recorrentes, se ter uma autorização do usuário. Com isso, vai permitir que as empresas possam usar o mecanismo para obterem os pagamentos, como: escolas, serviços, academias, entre diversos outros.

Qual o procedimento?

O Banco Central já comunicou que os clientes vão poder assinar um termo de contrato com o prestador de serviço, para comprovar a intenção de pagar via PIX automático e também para informar os dados bancários. Feito isso, vai receber uma notificação no aplicativo do banco para poder confirmar a autorização.

Depois disso, os demais pagamentos já poderão ser feitos de forma automática, facilitando a vida do brasileiro em relação aos seus pagamentos. Lembrando que a autorização poderá ser feita por meio de uma leitura de QR Code pelo Pix Cola ou pelo iniciador do pagamento.

O PIX automático será cobrado?

A resposta é não! O PIX automático vai ser gratuito para todos os pagadores, enquanto as empresas serão tarifadas no momento do recebimento, lembrando também que os pagadores vão ter a opção de limitar o valor das parcelas que serão debitadas, dando mais autonomia.

Conforme o cronograma do Banco Central, essas regras de serviço vão ter publicação no mês de setembro ainda esse ano, seguidas pelo desenvolvimento dos sistemas entre o mês de outubro 2023 até o mês de fevereiro do ano de 2024.

Esses testes já estão previstos para ocorrer no mês de março de 2024 junto com o lançamento oficial do Pix automático, que está previsto para o mês de abril do mesmo ano. Para complementar, o Banco Central ainda informou que tem estudado no desenvolvimento desses produtos desde o final do ano de 2021.

