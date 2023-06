Motorista de Uber revela sua atitude de VINGANÇA contra passageiro “folgado”

Trabalhar sendo um motorista de Uber pode ser uma atividade com algumas desvantagens, principalmente quando o trabalhador se depara com passageiros que simplesmente não respeitam quem está lhes prestando um serviço. Existem, por exemplo, pessoas que fazem a solicitação de uma corrida e não estão no local combinado, ou mesmo que demoram muito para chegar até o carro e, com isso, fazem com que o motorista perca um tempo precioso, que poderia estar usando em outras corridas.

Essa demora, por sinal, já se tornou um grande problema, justamente pelo fato de que cada minuto parado “à toa” representa menos trabalho e, consequentemente, menos dinheiro para o trabalhador.

E é exatamente por isso que um motorista de Uber acabou por revelar uma estratégia no mínimo interessante, a ser usada quando for preciso lidar com clientes folgados e mal-educados.

Esta estratégia é revelada na leitura a seguir.

Quem trabalha como motorista de Uber enfrenta alguns desafios | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Motorista de Uber postou vídeo com a estratégia nas redes sociais

O motorista de aplicativo, mas especificamente cadastrado na famosa Uber, se chama Thiago Snil, e fez uma postagem em sua conta no Instagram mostrando o vídeo no qual revela qual é a estratégia de “vingança” que adotou. Tal atitude foi adotada por conta de um suposto passageiro, que solicitou a corrida e demorou muito mais que o esperado para chegar até o veículo.

Nas imagens que compõem o vídeo, é possível notar que Thiago está de fato muito impaciente por ter que esperar tanto. O passageiro, então, chega até ele, porém, assim que chega perto o suficiente, o motorista simplesmente sai com o veículo e vai embora.

Este conteúdo foi postado pelo motorista com um grande tom de humor, mas acabou rendendo uma quantidade considerável de visualizações e reações diversas nos últimos dias. Inclusive, na descrição criada para o vídeo, o motorista de Uber Thiago Snil diz que quem ainda não fez o mesmo com os passageiros “atrasadinhos” deveria fazer, por conta da satisfação que essa atitude representa.

Como se fosse, de fato, uma satisfação após a realização de uma vingança planejada há muito tempo.

Outros motoristas acabaram se identificando com a situação

Muitas outras pessoas que trabalham como motoristas de Uber acabaram se identificando com o vídeo postado. Inclusive, um desses motoristas afirmou que já chegou a ficar mais de 5 minutos esperando pelo passageiro, e acabou cancelando a corrida assim que a pessoa chegou perto do carro.

Já outro afirmou já ter feito algo similar, mais especificamente na Avenida Paulista, em São Paulo/SP, e realmente ter sentido uma imensa satisfação com isso.

Vale citar, ainda, que diversos internautas, mesmo não trabalhando como motoristas, também apoiaram a atitude de Thiago, mesmo se tratando basicamente de uma brincadeira.

É importante que o passageiro se manifeste

Com base nesta história tão interessante, é válido lembrar que qualquer pessoa pode passar por imprevistos e, caso isso aconteça, é importante avisar o motorista de Uber por meio de uma mensagem dentro do próprio aplicativo.

Desta forma, ele poderá saber que aconteceu algo e irá escolher se continua esperando, ou se é melhor cancelar a corrida e ir em busca de outros passageiros.

