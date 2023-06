Menos humanos nas redes? Como funcionará a nova Inteligência Artificial do Instagram

A nova inteligência artificial do Instagram veio para revolucionar. O especialista em aplicativos, Alessandro Paluzzi, conhecido por trazer novas informações em primeira mão, divulgou no Twitter uma captura de tela do novo recurso que está pra chegar.

Essa nova ferramenta tem como função gerar comentários com a ajuda da inteligência artificial. Segundo ele, o objetivo é tornar a rede social mais engajada e divertida para os usuários.

Saiba aqui como vai funcionar.

Conheça o novo recurso do instagram que gerará comentários com a ajuda da IA. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Saiba como irá funcionar o novo recurso do Instagram que contará com ajuda da inteligência artificial

O Instagram está trabalhando num novo recurso que contará com a ajuda da inteligência artificial para gerar comentários sem que os usuários precisem comentar por conta própria.

A novidade foi divulgada pelo Twitter do Alessandro Paluzzi, que sempre vaza informações sobre aplicativos antes de todo mundo.

Segundo Paluzzi afirmou, esse novo modelo de chatbot, além de responder perguntas e fazer comentários, ainda conseguirá oferecer conselhos e disponibilizar 30 tipos de personalidades para que os usuários possam configurar a ferramente de acordo com seus gostos e necessidades. Assim, o usuário poderá procurar a personalidade mais parecida com a dele para se comunicar no Instagram no lugar dele.

O que já foi divulgado sobre a ferramenta

A diretoria do Instagram não confirmou nada ainda, porém o que foi divulgado é que o recurso já está sendo testado e se parece muito com o My All, do Snapchat, que possibilita que os usuários interajam com uma inteligência artificial dentro do aplicativo.

A ferramenta ajudará o dono da conta a responder mensagens e também poderá participar de conversas com outras pessoas como se fosse um terceiro elemento. Para isso, bastará mencioná-lo com o arroba, que ele entrará na conversa.

Já se sabe que a empresa Meta já inseriu a tecnologia de IA degenerativa em diversas funcionalidades de suas plataformas, incluindo anúncios e outras funções internas da empresa. Especula-se que por causa disso, houve demissões em massa nos últimos meses.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou em fevereiro que a empresa possui uma equipe focada em potencializar o uso da inteligência artificial no Instagram, Messenger e Whatsapp. O objetivo, segundo o próprio CEO, é oferecer ferramentas criativas e expressivas que sejam melhores para os usuários.

Por enquanto, não há previsão de lançamento para este recurso. Teremos que aguardar.

Agora é possível baixar reels no Instagram

Agora já possível fazer downloads de vídeos de reels no Instagram. Assim, não será mais necessário utilizar aplicativos de terceiros para baixar vídeos.

A função foi liberada após o Instagram disponibilizar a ferramenta de canais de transmissão para criadores de conteúdo, permitindo que enviem mensagens diretamente para seus seguidores.

Segundo o líder do Instagram, Adam Mosseri, só é possível baixar reels que sejam públicos, isto é, vídeos de contas privadas não podem ser baixados.

Para fazer o download é só tocar no menu de Compartilhar e procurar pelo botão de baixar ao lado de “Copiar link”. O download também poderá ser limitado pelos criadores.

Por enquanto, infelizmente, esta função só está liberada para usuários do Instagram dos Estados Unidos.