Ministro bate o martelo e revela NOVIDADE sobre o preço do gás

A mudança que teve no imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao qual resultam no final dos preços dos combustíveis e também do gás de cozinha em todo território brasileiro, essas declarações do ministro de minas e energia, que é o Alexandre Silveira, trouxe um alerta para todos os consumidores.

Na última segunda-feira (19) o ministro teve uma entrevista e disse que ainda tem espaço para uma redução significativa no valor do gás de cozinha para não pesar tanto no bolso dos brasileiros.

preço do gás pode reduzir. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Valor atual do botijão de gás de cozinha

Atualmente o botijão de 13 quilos do gás de cozinha está custando o valor de R$ 103,00, claro que o preço pode variar dependendo da região, esse valor até que é uma despesa considerável para os brasileiros, porém o ministro fez algumas declarações que mostram que essa situação pode ter mudanças e trazer um alívio maior para o bolso brasileiro.

O ministro Alexandre Silveira disse que o preço do gás de cozinha pode chegar a ser reduzido em até 62% para todas as indústrias, assim que o ministro disse essa informação criou expectativa de novos valores para o gás de cozinha, tanto para os consumidores tanto para as indústrias.

Se acontecer desses custos serem realmente reduzidos na cadeia produtiva, pode acontecer uma diminuição nos preços aos consumidores.

Veja também: Gás de cozinha está mais caro; descubra quanto

Ministro faz uma declaração importante

Essa fala do ministro é muito importante porque além de revelar uma preocupação com o valor do gás para os brasileiros e o comprometimento do governo para ajudar a população, ele reconheceu que existe um espaço, uma possibilidade para chegar a redução do preço.

O ministro ainda compartilhou que essas medidas estão sendo ainda estudadas para serem aprimoradas para conseguir o resultado final que é tornar a gás mais acessível para todos os brasileiros.

O gás teve esse aumento significativo que assustou a todos foi devido as mudanças do ICMS, através dessas mudanças que afetou a cadeia de produção e distribuição de gás, deixando os preços mais elevados para todos e de qualquer região do Brasil.

O governo já afirmou que está buscando soluções para isso, porque o intuito é conseguir diminuir o preço do gás de cozinha. Uma dessas medias é a revisão de carga tributária incidente sobre o produto.

Outro ponto também é a diminuição dos impostos que podem resultar em uma redução significativa do produto em relação ao preço final, e assim o gás de cozinha pode ficar acessível para todos.

E por fim e não menos importante, é necessário considerar também a infraestrutura logística para esse transporte e armazenamento do gás de cozinha, ou seja, os investimentos nessa área possa ser que reduza os custos operacionais e assim pode refletir os preços mais acessíveis.

Veja também: Auxílio Combustível de R$ 250! Texto prevê PAGAMENTO para algumas categorias