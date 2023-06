Ciência alerta para uso contínuo de descongestionantes nasais; eles viciam

É inevitável: quando os dias mais frios chegam, trazem com eles as crises alérgicas, os resfriados e as crises de rinite (entre outros problemas respiratórios) que incomodam tantas pessoas. E, nesse momento, o uso dos famosos descongestionantes nasais se torna quase que obrigatório, uma vez que eles fornecem imenso alívio imediato, por desobstruir as vias nasais.

Porém, o que muitas pessoas que já deixam esses itens estocados na farmacinha caseira ainda não sabem é que é preciso ter muito cuidado! Afinal, se forem usados por mais de 5 dias seguidos, esses descongestionantes acabam por deixar de fazer efeito como antes.

Logo, precisam ser usados em doses cada vez maiores, podendo até mesmo levar ao vício!

De fato, é uma informação alarmante, que merece atenção. E mais detalhes sobre ela podem ser conferidos na leitura a seguir.

Por que os descongestionantes nasais podem viciar

O vício adquirido por meio dos descongestionantes nasais ocorre por conta da chamada taquifilaxia, que é justamente o fenômeno por meio do qual o efeito do medicamento simplesmente vai deixando de existir, depois do uso em excesso ou depois do uso por muitos dias seguidos.

De acordo com Edwin Tamashiro, que atua como um respeitável professor dentro do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade de São Paulo (USP), mais especificamente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aos poucos a pessoa vai usando cada vez mais gostas de descongestionante.

E, quando menos percebe, já está usando basicamente um frasco inteiro, de modo a conseguir o efeito esperado.

Porém, vale muito a pena citar que a taquifilaxia não é exatamente o único problema dentro desse contexto, considerando que usar remédios em excesso, principalmente “por conta própria”, causa danos ao sistema cardiovascular. Ou seja: trata-se de um verdadeiro perigo para o coração de qualquer pessoa.

Inclusive, aqueles indivíduos que já tiveram ou que têm condições de saúde muito específicas, como arritmia, pressão alta ou mesmo já tenham passado por um infarto devem ter muito mais cuidado na hora de usar os descongestionantes nasais.

Tamashiro alerta que existem muitos relatos de pessoas que usaram esse tipo de medicamento por muito tempo e, por fim, acabaram tendo diversos problemas, indo desde a hipertensão até o temido AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O que é possível fazer para aliviar a congestão nasal

A boa notícia é que existem algumas alternativas bem mais seguras que podem ser adotadas a hora de aliviar os sintomas da congestão nasal.

Mas, antes de qualquer coisa, Tamashiro também reforça que é muito importante fazer um acompanhamento médico. Afinal, somente com a ajuda de um especialista será possível não só lidar com os sintomas, mas também, e principalmente, tratar qualquer possível doença de base que esteja por trás deles.

O especialista recomenda fazer a lavagem nasal com soro fisiológico e usar spray de corticoides, por exemplo.

Afinal, ao contrário dos descongestionantes nasais, o soro irá limpar as impurezas e manter o nariz hidratado.

