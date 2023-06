Tira-teima: afinal, quem tem nome sujo PODE prestar concurso?

Neste ano, mais de 70 milhões de pessoas estão inadimplentes, segundo os dados do Serasa, infelizmente grande parte são pessoas mais pobres que estão em busca de crédito para conseguir se sustentar diariamente, no entanto boa parte dessas pessoas querem sim ter uma estabilidade financeira, mas realmente está difícil, por isso muitas buscam uma vaga de concurso.

Para quem deseja concorrer uma vaga de concurso sabe que a jornada não é fácil, é desafiadora, e precisa ter uma jornada de estudos, porém surge uma dúvida: a pessoa que está com o nome sujo pode prestar concurso ou se ele for aprovado pode ser impedido de entrar no cargo?

Quem tem nome sujo é impedido de fazer concurso?

Segundo informações pelo portal da revista Exame, se a pessoa estiver com o nome sujo é entendido que essa pessoa não faz pagamentos na data correta, por isso o nome acaba sendo encaminhado para órgãos de proteção de crédito, como por exemplo a plataforma do Serasa.

A impressão que passa é que esse fator pode atrapalhar ou impedir a participação em concursos públicos, e em muitos casos a resposta é negativa. Se formos verificar na lei, ela que aborda os requisitos de participação não detalha o nome negativado como forma de impedir, essa resposta se enquadra em muitos casos, mas há exceções, como por exemplo para quem quer uma vaga na polícia ou em alguma área bancária.

Processo de seleção

Por mais que não está na lei, dependendo da área escolhida isso pode ser um critério para te reprovar, o processo de seleção conta como se fosse uma investigação social e por isso todas as obrigações relacionadas principalmente às finanças é fundamental estar em dia.

O nome negativo e o concurso público é uma pauta recente do Supremo Tribunal Federal, pois a instituição disse que pode aplicar o impedimento de participação somente em casos específicos, no entanto antes dessa decisão será necessário passar por uma avaliação rigorosa antes de adotar esse processo.

Não é somente o nome negativo que pode impedir o concurso, tem outras situações também como por exemplo: exoneração ou improbidade administrativa.

