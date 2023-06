Nubank libera informações DECISIVAS para todos os clientes

Informações importantes do Nubank – O Nubank, pioneiro na onda das fintechs no cenário financeiro brasileiro desde sua fundação em 2013, alcança uma década de atuação com inúmeros marcos que evidenciam sua presença significativa no mercado. A companhia de tecnologia financeira celebra seus 10 anos de operação ressaltando números importantes em sua trajetória e fazendo um balanço de suas realizações, além de projetar suas perspectivas futuras.

Nubank divulga informações cruciais

Nos últimos dez anos, o Nubank revolucionou o setor bancário com sua abordagem digital inovadora, que contrasta fortemente com a abordagem tradicional de instituições financeiras mais antigas. Tendo como um de seus principais objetivos a inclusão financeira, a fintech alcançou marcos impressionantes, como evidenciado por um recente documento que revelou algumas estatísticas significativas.

Um dos aspectos mais destacados na trajetória do Nubank é o seu alcance de clientes na América Latina. Segundo o relatório, o Nubank conta com impressionantes 80 milhões de correntistas distribuídos por Brasil, Colômbia e México. Dentre eles, mais de 70 milhões estão no Brasil, reforçando a força do Nubank em seu mercado de origem.

Nesse mesmo contexto brasileiro, outra estatística impressionante emerge: 46% da população adulta do país é correntista do Nubank. Esse dado indica não apenas o crescimento notável da empresa, mas também sua influência significativa no setor financeiro nacional.

Outro marco da fintech se refere à democratização do acesso aos cartões de crédito. O Nubank foi responsável por fornecer o primeiro cartão de crédito a 5,7 milhões de cidadãos, ampliando a inclusão financeira e facilitando o acesso a serviços bancários essenciais. Essa abordagem tem sido bem-sucedida não só no Brasil, mas também em outros mercados onde a fintech opera, como a Colômbia e, particularmente, o México.

Impacto da fintech na sociedade

Entretanto, o impacto do Nubank vai além do alcance de seus serviços financeiros. A fintech também tem orgulho de suas contribuições significativas para a economia de seus clientes e para a diversidade em seu ambiente de trabalho. De acordo com o mesmo documento, os clientes do Nubank conseguiram evitar o gasto de R$40 bilhões em taxas bancárias comuns, além de economizarem 248 milhões de horas ao evitarem filas em agências bancárias.

A diversidade é uma pedra angular da força de trabalho do Nubank. A fintech destaca que 45% de sua equipe é composta por mulheres, demonstrando seu compromisso com a equidade de gênero em uma indústria tradicionalmente dominada por homens. Além disso, a fintech conseguiu atingir a marca de 1 milhão de clientes no México em apenas um mês, um feito que destaca sua rápida expansão na região. Ao refletir sobre uma década de conquistas notáveis, o Nubank destaca esses marcos como testemunho de seu sucesso contínuo.

