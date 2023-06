Novos radares vão TE PEGAR; entenda a “tecnologia da multa”

O radar é o terror de qualquer motorista. Em São Paulo e Curitiba eles encontram uma solução para conseguir combater as más ações e enganos dos motoristas com os radares, ou seja, eles sempre tentam dar um jeitinho para passarem desapercebidos.

Eles vão usar uma tecnologia que se chama Efeito Doppler, uma tecnologia que foi totalmente baseada na alteração da frequência sonora que é causada pelo movimento relativo de um objeto. Esses novos radares são capazes de identificar motoristas a uma certa distância considerável após esse equipamento.

Veja como funciona essa tecnologia.

Novo radar com efeito Doppler está em período de teste. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como vai funcionar esses radares?

Os radares convencionais os brasileiros já conseguem dar seu jeitinho para passar desapercebido, mas esse novo radar vai funcionar totalmente diferente pois eles conseguem medir a velocidade dos automóveis por meio de sensores no asfalto, ou seja, eles vão utilizar ondas eletromagnéticas para conseguir capturar as más ações dos motoristas, como por exemplo estar andando com velocidade maior do que permitido.

Como se trata de uma tecnologia nova, muitas pessoas ainda não escutaram falar sobre, e esses novos radares são capazes de aferir velocidade dos veículos em até 50 metros após eles passarem pelo radar instalado.

Vale ressaltar também que os radares são capazes de registrar imagens que comprovam essa mudança de faixa proibida e quando não respeitam o sinal vermelho.

São Paulo e Curitiba

Esses novos radares serão implementados nas duas principais capitais brasileiras de início, que é São Paulo e Curitiba, eles já estão usando os novos radares que conseguem identificar o motorista a distância.

Herick Dal Gobbo, que é o Coordenador da Unidade de Monitoramento por Dispositivos Eletrônicos da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, disse que os resultados estão sendo positivos em Curitiba, com esses novos radares é bem provável que esses aparelhos sejam instalados em outras cidades o mais rápido possível.

Onde esses radares estão em São Paulo e o efeito Doppler

Na capital de São Paulo, os radares através do Efeito Doppler já foram espalhados em seis rodovias, ou seja, 13 aparelhos já estão instalados para flagrar infrações de trânsito, estão nessas rodovias:

Washington Luís (SP-310)

Luiz de Queiróz (SP-304)

Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225)

César Augusto Sgavioli (SP-261)

Irineu Penteado (SP-191)

Assis Chateaubriand (SP-425).

Lembrando que os radares estão em período de teste e ainda não podem gerar multas para esses motoristas, porém eles estão discutindo no Contram para que eles posam autuar esses infratores mais pra frente.

Veja também: Alerta geral: RADAR de velocidade “invisível” surpreende e multa a distãncia

Revolução no trânsito

Esses novos radares foram pensados e fabricados para conseguirem identificar motoristas à distância através do efeito Doppler, esse efeito também é uma revolução na fiscalização de trânsito.

Como esse novo radar tem capacidade de conseguir notar os veículos a distância mesmo depois de já terem passado da localização do radar, através dessa tecnologia possa ser possível desencorajar esses comportamentos irresponsáveis no trânsito.

Veja também: Mais CONFUSÃO no trânsito? Projeto prevê criar luz ADICIONAL no semáforo