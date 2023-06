ALERTA! Vídeo comovente do YouTube engana; arrecadou mais de R$ 700 mil

Vídeo enganoso no YouTube – A crescente popularidade do YouTube e de outras plataformas de mídia social tem sido, infelizmente, acompanhada por um aumento no cibercrime. Uma recente investigação da gigante de segurança cibernética Avast desvendou uma fraude sofisticada que explorava a generosidade dos espectadores, arrecadando fundos para crianças doentes. Entretanto, o dinheiro estava, na verdade, sendo canalizado para os bolsos de cibercriminosos.

Os espectadores do YouTube estão sendo alertados para não doar em um anúncio em vídeo que visa ajudar crianças doentes, pois se trata de uma farsa criada por cibercriminosos. Foto: divulgação

Vídeo publicado no YouTube pede doações

A fraude começou com um vídeo de apelo emotivo no YouTube, aparentemente destinado a angariar fundos para uma criança doente chamada Semion. O vídeo, que também foi compartilhado no Instagram, mostrava Semion pedindo ajuda para um tratamento de câncer que a família não podia pagar. O menino implorava por ajuda, alegando que precisava do tratamento nas próximas duas semanas para salvar sua vida.

No entanto, por trás dessa campanha aparentemente caridosa estava uma farsa cuidadosamente arquitetada. Os espectadores do YouTube que clicavam no link fornecido eram direcionados para uma página onde podiam fazer doações em incrementos de até € 10.000 (£ 8.600). Cada categoria de doação era acompanhada por títulos comoventes como “Não abandonaremos Semion” e “Vamos acabar com o sofrimento de Semion”. A investigação da Avast revelou que os fraudadores haviam coletado até agora € 181.000 (£ 155.000) por meio dessa campanha de crowdfunding.

A organização por trás do vídeo se apresentava como World Champions EU, afirmando ter ligações com uma entidade israelense conhecida como World Champions. Contudo, a investigação da Avast não conseguiu confirmar a legitimidade dessa organização. A ausência de um site oficial para a suposta World Champions aumentou as suspeitas de que esta era, na verdade, uma frente para os cibercriminosos.

Frios e calculistas

Luis Corrons, evangelista de segurança e pesquisador da Avast, comentou sobre a frieza e o calculismo dos criminosos que executam tais esquemas. Segundo ele, os cibercriminosos costumam explorar a vontade intrínseca das pessoas de ajudar ao próximo, e o fazem com um grau surpreendente de manipulação e criação de falsas emergências. Corrons observou que esta não era a primeira vez que uma campanha de arrecadação de fundos falsa era detectada no YouTube. Em 2022, a Avast identificou uma campanha semelhante que conseguiu desviar mais de $ 650.000 (£ 511.000).

Com a perspectiva de que esses tipos de golpes continuem a ocorrer, Corrons recomendou aos usuários da internet que estejam interessados em doar dinheiro para causas de caridade online que realizem uma verificação rigorosa da legitimidade da organização antes de fazer qualquer doação. Além disso, aconselhou que os potenciais doadores visitem diretamente os sites oficiais das organizações para fazerem suas doações, ao invés de responderem a pedidos de doação via e-mail, vídeos ou anúncios em redes sociais.

Este caso é um lembrete sombrio de como a benevolência pode ser explorada por indivíduos inescrupulosos. Cada vez mais, a segurança cibernética e a consciência digital tornam-se não apenas recomendáveis, mas necessárias para garantir que nossa generosidade atinja aqueles que realmente precisam.

