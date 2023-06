Vai ter placa? Nova regulamentação aprovada para BICICLETA ELÉTRICA no país

Foi aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) uma resolução que traz mudanças significativas para os donos de bicicletas motorizadas.

Ao atualizar a classificação dos veículos, atingindo principalmente ciclomotores e bicicletas elétricas, o órgão estabeleceu normas para o uso seguro desse tipo de veículo.

Um dos pontos cruciais do debate era se bicicletas elétricas deveriam ser equipadas com velocímetro e retrovisores. Foram debatidos também, temas como a obrigatoriedade de equipamentos de segurança e da carteira nacional de habilitação (CNH) para ciclomotores.

Saiba tudo sobre a nova regulamentação para bicicletas elétricas no país. (Foto:divulgação)

O que vai mudar com a nova regulamentação

Saiba aqui quais são os principais pontos da nova regulamentação:

Com a nova resolução, veículos que atinjam 50 km/h, com motor de até 50 cm³ e duas ou três rodas serão classificados como ciclomotores;

Todas as bicicletas elétricas rodando em vias brasileiras deverão ser equipadas com um sistema que só acione o motor quando o condutor estiver pedalando;

Ficou estabelecida uma série de equipamentos de segurança obrigatórios para esses veículos. Esses itens são: velocímetro, buzina, iluminação ou sinalização noturna dianteira e lateral e também espelhos retrovisores;

Para ciclomotores, como motos compactas e scooters, foi definido a necessidade de registro, licenciamento e emplacamento do veículo;

Ainda para ciclomotores, será necessário obtenção de autorização para conduzir ciclomotores (ACC) ou carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria A.

Veja mais: Nova categoria obriga ter CNH para pilotar bicicleta elétrica? Entenda a ACC

Quem será responsável pela fiscalização?

Quem tem o dever de fiscalizar as regras de trânsito são os órgãos competentes locais. Neste caso, é responsabilidade do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), que tem como função coordenar os Detrans de todos os estados brasileiros. As polícias militares e rodoviárias também serão responsáveis pela fiscalização no caso de blitzes e aplicação de multas.

Conforme definido pelo código de trânsito, se alguém descumprir as novas regras, isso pode gerar penalidades como multas, pontos na carteira e retenção do veículo.

A resolução entrará em vigor a partir do dia 1º de julho de 2023. Veículos que estão sendo vendidos e ainda não possuem código, modelo ou versão necessária para registro, ainda não entrarão nessa nova resolução. Somente final do ano, dia 31 de dezembro de 2023, quando terminará o prazo para se adequarem às normas vigentes.

A Cotran espera que essas novas medidas melhorem a segurança no trânsito, tanto dos condutores quanto dos pedestres. Além de incentivar o uso responsável desses veículos no país.

Veja mais: Seguro de carros AUMENTA e os motoristas estão irritados

Interesse dos brasileiros por bicicletas aumentou recentemente

O interesse por esse meio de transporte no Brasil aumentou recentemente. Foram adquiridas 31 mil bicicletas elétricas em 2020. Esse valor representa um crescimento de 28,4% quando comparado ao período anterior, em 2019. As informações foram veiculadas pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike).

A diretora-geral do Detran do Acre, Sawana Carvalho, avisa que a classe de desempenho que não precisa de CNH, deve se precaver sobre alguns aspectos, como a velocidade junto às bicicletas comuns e a utilização do capacete.

Ela também diz que a medida representa uma vitória dos órgãos estaduais e municipais de trânsito, beneficiando a população de menor poder aquisitivo, que deixa de ter uma bicicleta comum para ter uma elétrica, que não é motocicleta.