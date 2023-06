Quem pode sacar HOJE o depósito de R$ 750 no Caixa Tem

R$ 750 disponíveis no Caixa Tem – A quarta-feira, 21 de junho, foi um dia significativo para muitos beneficiários do Bolsa Família, pois o valor de R$ 750 foi liberado para movimentação através do aplicativo Caixa Tem. Especificamente, aqueles cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 3 tiveram a oportunidade de acessar seus fundos, que representam a combinação do montante mínimo do Bolsa Família (atualmente R$ 600) e um adicional de R$ 150. A questão de como acessar e movimentar esses fundos é crítica, e este artigo buscará elucidar o processo para os beneficiários.

Os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3 têm R$ 750 disponíveis no Caixa Tem para movimentar ou sacar em caixas eletrônicos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Como sacar os R$ 750 do Caixa Tem

É importante destacar que esse adicional de R$ 150 não é um valor padrão para todos os beneficiários. Na realidade, esse montante é concedido a famílias beneficiárias que tenham crianças menores de seis anos. Dessa forma, a quantidade de dinheiro recebida pode ser influenciada pela composição da família. Como exemplo, se a família tiver uma criança de cinco anos e um adolescente de 15, o total em adicionais alcançaria R$ 200. Isso ocorre porque o governo também está fornecendo um adicional de R$ 50 para dependentes entre 7 e 18 anos e para gestantes.

Vale a pena notar, contudo, que existem determinados requisitos para ser elegível ao Bolsa Família, independentemente da composição familiar. A renda mensal per capita deve ser de até R$ 218. Além disso, tanto os beneficiários quanto aqueles que desejam se tornar beneficiários devem estar devidamente registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e todos os seus dados devem estar atualizados.

Quanto à questão de como os beneficiários podem sacar os R$ 750 através do Caixa Tem, é necessário esclarecer que esse não é o único meio para receber o benefício, embora seja uma opção atraente devido às múltiplas possibilidades de movimentação de recursos que ele oferece. Os beneficiários também podem ter acesso ao Bolsa Família em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e terminais de autoatendimento.

Saque sem cartão

No caso de preferirem utilizar o aplicativo Caixa Tem para sacar o benefício, além da movimentação diretamente pelo app, os beneficiários podem realizar o saque sem necessidade de um cartão. Isso envolve seguir um processo simples, que começa com o acesso ao aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Em seguida, o beneficiário deve buscar a opção “Gerar Código”. Uma vez gerado o código, basta se aproximar de um caixa eletrônico, selecionar a opção “Saque sem cartão”, informar o CPF e, por fim, inserir o código gerado no Caixa Tem. Após esses passos, o saque pode ser realizado.

Essa liberação de R$ 750 através do Caixa Tem representa uma ajuda significativa para muitos beneficiários do Bolsa Família, sobretudo em tempos economicamente desafiadores. Com o entendimento adequado de como acessar e movimentar esses fundos, os beneficiários estarão bem equipados para aproveitar ao máximo esse benefício e garantir a segurança financeira de suas famílias.

