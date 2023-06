Ninguém te contou e você PRECISA conhecer a novidade do Nubank

O banco digital Nubank é um banco totalmente completo, rápido e fácil de mexer, a sua praticidade está em resolver tudo na primeira tela, as informações principais tanto um jovem como idoso conseguem mexer no aplicativo, é por isso que ultimamente é o banco digital mais utilizado no Brasil.

Ele possui um serviço de dados com soluções para as mais diversas necessidades, um deles que poucos conhecem é um seguro de vida com a valores a partir de R4 4,00 por mês e não tem reajuste por idade durante os 5 anos. E a novidade que temos para compartilhar é que esse produto ganhou uma nova opção.

O banco já fez o anúncio do lançamento que se chama “Nu Vidas Juntas” ao qual o cliente contrata uma apólice para si mesmo e também ofereça uma apólice individual a outro usuário, lembrando que esse serviço pode ser contratado sem comprovar o vínculo em cartório.

veja a novidade do Nubank: Nu Vidas Juntas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Lançamento Nu Vidas Juntas

O Nu Vidas Juntas dará a oportunidade para o contratante ter direito a uma cobertura em casos de morte e funeral ou uma cobertura diária por acidente. Lívia Chanes, que é uma das líderes de operações do Nubank aqui no Brasil disse que o objetivo central é conseguir inovar o mercado dos seguros.

E disse mais “O Nu Vidas Juntas é mais um avanço em nosso objetivo de inovar no mercado de seguros, agora com a possibilidade de outra pessoa ter acesso a coberturas específicas sem ter de pagar a mais por isso”.

O acionamento da cobertura em casos de acidente também é de forma rápida e segura, basta somente apresentar um atestado médico para comprovar a incapacidade temporária e também qual foi a causa do acidente. Lembrando que quem ganhou a apólice faz a gestão separada da cobertura de morte e funeral assim que aceita o presente, essa descrição está nos termos de condição de contrato.

Se o usuário que for presenteado não aceitar o seguro individual, o contratante recebe o valor de volta.

Quero contratar o Nu Vidas Juntas do Nubank, como faço?

Confere o passo a passo e tire todas as dúvidas:

Entre no aplicativo do Nubank

Clique no ícone de cifrão ($)

Clique em “Nu Vidas Juntas” e leia todas as informações

Confirme o valor anual da apólice e selecione a opção “Escolher pessoa”

Digite a idade e o nome de quem deseja presentear e toque na flecha para avançar

Confira o valor e clique em “Continuar contratação”

Leia todas as informações e confirme em “Contratar”

Digite a senha de 4 dígitos e clique em “Enviar link agora”.

Pronto! Agora basta somente que o cliente presenteado clique no link que foi enviado pelo contratante, ler também todas as informações e clicar em “aceitar o seguro”. Depois disso é necessário digitar a senha de 4 dígitos e assim a cobertura já estará ativa.

