O Governo Federal sempre busca inovar na vida dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Visto que grande parte dos beneficiários recebem apenas 01 salário mínimo, é necessário traçar estratégias a fim de conseguir oferecer uma melhor qualidade de vida sem que sejam alterados os valores repassados aos beneficiários. Agora os beneficiários do Governo têm descontos de até 75% em inúmeros produtos e serviços.

Aposentados já podem pagar 75% MENOS em serviços e produtos | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Governo disponibiliza cartão de benefícios para aposentados

Estes benefícios são oriundos do uso do cartão Meu INSS+. É um clube de vantagens da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Através do uso do cartão é possível encontrar várias oportunidades e descontos voltados aos beneficiários do INSS.

Todos os beneficiários que tiverem o cartão podem conseguir acesso aos benefícios oriundos do INSS+. É necessário apenas entrar em contato com o banco responsável a fim de validar os lugares parceiros.

Desse modo, o beneficiário poderá ir diretamente nos estabelecimentos cujo estão aptos a receberem os membros do programa. Lembrando que existem outros benefícios voltados aos clientes Caixa. Bem como o acesso ao programa Dotz. Além disso, é possível pedir outros cartões da Caixa cujo o alvo são seus beneficiários.

Portanto, é necessário verificar o tipo de benefício a fim de ter acesso ao cartão. Por enquanto, apenas os aposentados e pensionistas do INSS terão acesso ao programa. Outros beneficiários tal como do BPC não possuem direito ao cartão.

Leia mais: Ocupantes de submarino podem ter sofrido com hipóxia; entenda

Como solicitar o cartão INSS+?

Para solicitar o cartão é bem simples. É necessário que o beneficiário tenha em mãos os dados pessoais a fim de complementar o cadastro. O cliente pode solicitar o cartão INSS+ através do aplicativo ou site do INSS.

Através do menu do cliente, é necessário realizar o cadastro e a partir de então, ir na guia de carteira do beneficiário e pedir o cartão INSS+ facilmente através do site.

O cartão pode ser usado de maneira virtual ou impressa, que deve ser solicitada através da Central de Atendimento do INSS, pelo número 135. A retirada acontece nas agências do INSS regionais.

Entretanto, é possível usar o cartão facilmente através da aba virtual dele. Podendo ser usado como qualquer outro cartão virtual gerado por outros bancos brasileiros. A sua emissão é totalmente gratuita e o seu uso pode ser feito de maneira controlada.

Portanto, o cartão já está disponível aos brasileiros e pode ser pedido por qualquer beneficiário do INSS que esteja dentro dos critérios estabelecidos. Isto é, seja aposentado ou pensionista da instituição.